Alguaire obrirà el 2025 el nou centre per formar pilots i la residència amb 140 places

La conselleria de Territori ha licitat per sis milions d’euros la construcció d’un centre de formació per a pilots i una residència d’estudiants amb 140 places a l’aeroport de Lleida-Alguaire, que hauran d’entrar en funcionament la primavera de l’any vinent. Es tracta de dos edificis modulars de 2.500 i 500 metres quadrats, respectivament, desmuntables i reubicables, segons va indicar la consellera Ester Capella en la seua visita a les instal·lacions del Segrià. El departament també traurà a concurs la gestió i l’ús d’aquests dos edificis per un termini de deu anys prorrogable a cinc més, va explicar el president d’Aeroports de Catalunya, Daniel Albalate del Sol.

La Generalitat espera que aquestes instal·lacions generin uns ingressos anuals de 400.000 euros, va remarcar Albalate, i va afegir que els que suposen el lloguer d’hangars i edificis es van multiplicar per cinc l’any passat. Les noves instal·lacions completaran el Campus de l’aeroport, on ja hi ha dos edificis. Un està arrendat a la firma Compost el Segrià, que desenvolupa un projecte relacionat amb el control per satèl·lit de plantes en zones remotes, i l’altre a l’escola lituana de formació de pilots BAA, que hi desenvolupa la seua activitat docent, de gestió i planificació de vols. Aquesta escola preveu l’arribada en els propers mesos d’un important volum d’estudiants asiàtics (de l’Índia i el Vietnam) que ja ha començat a arribar i que ja supera la capacitat d’allotjament de la futura residència. En aquest sentit, Albalate va remarcar que el nou equipament pot ser una ajuda, encara que “caldrà buscar altres solucions amb el sector immobiliari o les administracions per allotjar estudiants a la zona”.Capella va indicar que aquesta última actuació respon al creixent nombre de peticions d’espais a l’aeroport de Lleida-Alguaire, que “es consolida en el desenvolupament d’oportunitats, laboratori de nous projectes aeroespacials i aeronàutics i és vital a la xarxa d’aeroports de Catalunya”. També va destacar el desenvolupament del hub d’energia verda amb la producció d’hidrogen verd. Albalate va explicar que el mes de gener passat es va fer la compra de la maquinària, s’ha adequat la zona i “esperem tenir producció pròpia a finals de juny”.