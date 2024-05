Alcaldes i veïns demanen eliminar un punt negre de la C-451 a Llobera

Els alcaldes de Biosca, Llobera, Molsosa, Olius, Pinós, Riner i Torà, tots municipis del Solsonès, van comparèixer ahir acompanyats pels seus veïns per reclamar solucions “urgents” al punt localitzat a l’encreuament de la carretera C -451 amb l’LV-3002, que condueix a Hostal del Boix, i on s’han registrat set accidents en els últims 5 anys, segons el Servei Català de Trànsit. L’últim dels accidents, divendres passat, va resultar mortal.

A aquesta xifra se li sumen altres incidents de menor entitat que no queden registrats en les estadístiques de sinistralitat.“És la crònica d’una mort anunciada”, va lamentar l’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta.El secretari d’Infraestructures, Marc Sanglas, ha citat els representants a una reunió el 9 de maig que ve per tractar aquesta problemàtica de seguretat viària.“He somiat moltes vegades que el que va passar divendres em passava a mi o a algú de la meua família”, va dir Ramon Vilà, un veí de Llobera que, de mitjana, passa 12 vegades al dia pel punt negre de la C-451.