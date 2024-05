Berenguer advoca per obrir una oficina contra les okupacions

La candidata del PP per Lleida, Montse Berenguer, va advocar ahir per crear una oficina per defensar els drets dels ciutadans i comunitats de les okupacions d’immobles i va instar el Govern central a prendre mesures contra la reincidència. Ho va fer en un acte amb veïns del barri del Secà a Lleida acompanyada de Xavi Palau i de l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que va destacar que la seguretat és “la base fonamental per al benestar de la societat”.