Vilalta veu Lleida com a capital agroalimentària del sud d'Europa

La candidata d’ERC per Lleida, Marta Vilalta, va apostar ahir per “consolidar Lleida com la capital agroalimentària del sud d’Europa i per això defensarem sempre el nostre sector primari”. Ho va assegurar després de reunir-se amb els sindicats UP i JARC, a qui va recordar que en aquesta legislatura, amb ERC al Govern, “s’han concedit més ajuts al sector amb 168 milions per a la sequera, 35 milions per a les gelades i préstecs bonificats de 100 milions d’euros”.