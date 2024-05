Perdonen més de 490.000 € a un lleidatà víctima d'una estafa amb criptomonedes

El Jutjat de Primera Instància número 6 de Lleida (Jutjat del Mercantil) ha dictat una nova sentència atorgant l’exoneració dels deutes a un lleidatà acollint-se al procediment de la llei de Segona Oportunitat. En aquest cas, el beneficiari va ser víctima d’una estafa amb criptomonedes i va arribar a acumular un deute de més de 490.000 euros que li ha estat exonerat gràcies a la resolució del jutge.

L’afectat, representat en aquest procediment per l’advocat Jaume Joan Moll de Roig & Roig Economistes i Advocats, va fer una inversió en una plataforma de criptomonedes. Quan va voler recuperar aquests diners, l’esmentada plataforma li va exigir el pagament d’una penalització per retirar la inversió abans de temps. Tanmateix, malgrat anar pagant el que li demanaven, no recuperava els diners. Finalment, es va adonar que havia estat víctima d’una estafa. Així mateix, per poder recuperar la inversió feta havia sol·licitat préstecs, la qual cosa li va generar un important deute, superior al que havia invertit inicialment en la plataforma presumptament fraudulenta. Tota la difícil situació que va viure davant la impossibilitat de recuperar els diners invertits també li va provocar la pèrdua de la feina. Finalment, va iniciar el procés per acollir-se a la llei de Segona Oportunitat i el jutge li va atorgar l’exoneració del deute, segons expliquen els seus representants en aquest cas.El jutjat lleidatà ja ha dictat altres sentències que exoneraven de pagar importants quantitats de deute en el marc de la llei de Segona Oportunitat. Així, l’octubre passat, el Jutjat de Primera Instància número 6 de Lleida va perdonar un deute de prop d’un milió d’euros a una veïna del Segrià que va avalar personalment un préstec que va sol·licitar el seu fill per portar a terme una promoció immobiliària que no va arribar a acabar-se per la crisi de la construcció. També va exonerar d’un deute de més d’un milió d’euros un camioner després de deu anys d’embargaments arran d’haver avalat una empresa de la qual era soci.Així mateix, en els últims anys s’han disparat les denúncies per estafa a les comarques lleidatanes, i ja representen més del 23% del total de delictes coneguts pels Mossos d’Esquadra. Segons les dades publicades pel ministeri de l’Interior, només l’any passat les estafes informàtiques van augmentar un 17,4% a Lleida.