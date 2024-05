Una trentena de lleidatans entren a la borsa de secretaris municipals

Vint-i-nou dels més de 40 candidats a formar part de la borsa de secretaris i interventors de l’administració local han superat l’examen de la Generalitat, que es va portar a terme el gener passat. Inicialment, van ser un centenar de preinscrits, però es van presentar a la prova menys de la meitat.

En el conjunt de Catalunya, van ser 136 aprovats: 36 a Barcelona, 33 més a Girona i uns altres 38 a Tarragona. Fonts del sector van explicar que els resultats ja són oficials i només queda constituir la borsa de secretaris perquè arranqui.Actualment, hi ha al voltant de cinquanta places de secretari i interventor municipal que no exerceix cap professional, la qual cosa es podria resoldre parcialment amb la nova borsa de la Generalitat. És la segona convocatòria per comptar amb relleu en aquest sector, davant la falta de funcionaris de carrera, si bé l’anterior no va tenir l’èxit esperat i pràcticament cap lleidatà no va superar la prova.En els 231 municipis de Lleida hi ha 351 places de secretari, interventor o tresorer. Al voltant de 70 corporacions estan exemptes de cobrir-la per la baixa població o poc pressupost. De la resta, menys de 60 figuren com a no vacants als arxius de la Generalitat i de la resta, unes 120 estan ocupades per interins, que per definició treballen en una situació de provisionalitat. Quaranta places més figuren com a ocupades per nomenaments d’un altre tipus encara que també temporal, i una cinquantena més de places no són exercides per cap professional. En paral·lel, la Diputació ha ampliat el programa de SAT (Servei d’Assistència Tècnica) per dotar-lo amb 54 places. En principi està pensat per cobrir els municipis exempts de contractar un secretari. L’alta mobilitat del personal de les administracions locals (que hauria de ser funcionari d’habilitació estatal) té en precari nombrosos ajuntaments i es calcula que unes 40 places estan cobertes de forma irregular.

Queixes a les Garrigues per una “mala gestió” del servei tècnic

■ L’ajuntament de l’Espluga Calba ha enviat una carta al consell comarcal per denunciar el que considera una “mala gestió” del servei d’assistència tècnica de secretaris (SAT), al no haver cobert a temps la corporació comarcal el permís per maternitat de la titular de la plaça. Fonts del consistori van assenyalar que el consell ha ofert “per a quatre setmanes només 13 hores” de SAT, una cosa que veuen totalment insuficient per preparar expedients com els plens, pagaments o justificació d’inversions. Segons les mateixes fonts, el malestar s’estén a altres municipis. Malgrat tot, el consell ha notificat a l’ajuntament que el dia 7 de maig s’incorpora una nova SAT. Malgrat tot, consideren que és una solució conjuntural a un problema estructural per falta de secretaris.