Acte de Vox amb Santiago Abascal a Lleida, que carrega contra la immersió lingüística i la immigració

El líder de Vox, Santiago Abascal, va participar ahir en un míting a la plaça Ricard Viñes de Lleida, en el qual va assegurar que la suposada “imposició” del català a l’educació condueix molts joves “al fracàs escolar”.

En un acte davant de prop de 400 persones, Abascal va ironitzar sobre la polèmica pel topònim de Lleida, i va dir que “el que no volem és que es digui La taifa de Lérida i les dones no puguin passejar per una ciutat que ha canviat tant”.