Més de 600 ha de plaques solars i 36 molins s'han quedat sense accés a la xarxa elèctrica

Projectes per desplegar més de 600 hectàrees de panells solars i 36 molins de vent a Lleida s’han quedat sense el punt de connexió a la xarxa elèctrica que tenien assignat. Els seus promotors els van sol·licitar a Red Eléctrica de España a l’inici de la tramitació d’aquestes instal·lacions, i els han perdut al no aconseguir l’autorització ambiental en el termini de quatre anys que estableix la normativa espanyola. Lentitud en la tramitació per part de la Generalitat i de l’Estat i, en alguns casos, resolucions desfavorables al llarg del procés d’autorització, aboquen a l’oblit almenys 11 centrals fotovoltaiques i eòliques a les comarques lleidatanes. No tenir punt de connexió en dificulta la construcció i fins i tot pot fer-les inviables.

La Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) ha ratificat fins ara la caducitat dels punts de connexió a la xarxa d’alta tensió d’almenys set grans centrals solars previstes a Lleida: la de Pla del Corb, a la Noguera, les de Calella Solar, Galera Solar i Macaralleta Solar, a les Garrrigues, i les de Costa Gran, Alzineres i Neret, al Pallars Jussà. Aquestes tres últimes ja havien rebut l’autorització de la Generalitat, malgrat que condicionada a un vistiplau d’Urbanisme que encara no han obtingut. La de Macaralleta Solar, en canvi, havia pres una declaració d’impacte ambiental desfavorable, la qual cosa impedia autoritzar-la. Les altres consten encara com a projectes en tramitació davant de la Generalitat. Entre totes sumen 606 hectàrees.Així mateix, han caducat els punts de connexió a la xarxa elèctrica d’almenys quatre parcs eòlics. El primer és el de Suró, previst a la Segarra i que es va tramitar davant de l’Estat al superar el llindar dels 50 MW de potència. El ministeri per a la Transició Ecològica el va rebutjar al considerar que tindria un alt impacte ambiental. Un altre és el de Basses Roges 1, al Segrià, que va obtenir l’autorització ambiental de la Generalitat quan la seua connexió a la xarxa elèctrica ja havia decaigut. Els altres són el de Coll de Targa, previst a les Garrigues, i el de Pla de Cirerer, al Segrià.