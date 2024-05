ENQUESTA ELECTORAL: Junts guanyaria de nou a Lleida i el PSC obtindria la victòria a Catalunya

Junts repetiria victòria a Lleida a les eleccions al Parlament de diumenge vinent, tant en vots com en escons, mentre que el PSC s’imposaria a Catalunya amb més sufragis i diputats que el 2021 davant de Junts i ERC retrocediria i passaria al tercer lloc. Aquests són els principals resultats de l’enquesta efectuada per l’empresa DYM per a SEGRE a 1.301 persones, de les quals d’elles de Ponent, entre els dies 29 d’abril i 2 de maig.

A nivell de Lleida, preveu que la llista de Junts guanyarà mantenint els 5 diputats, trencant l’empat a escons amb ERC a causa de la baixada d’aquesta formació, que passaria a tenir-ne tres, o fins i tot dos en el pitjor escenari. Això permetria al PSC arrabassar-li la segona posició, ja que el sondeig n’hi atorga 4.

La CUP i el partit ultradretà espanyol Vox mantindrien el seu actual escó, mentre que el PP tornaria a tenir representació, també amb un. A més, el sondeig concedeix possibilitats que Aliança Catalana, partit independentista d’ultradreta, pugui obtenir un escó.

En el conjunt de Catalunya, els socialistes sumarien gairebé un 5% més de vots que el febrer del 2021, la qual cosa els permetria passar de 33 diputats a una forquilla de 40-42, superant així amb certa claredat als principals partits independentistes. Aquesta vegada, la segona posició seria per a Junts, que gairebé calcaria el seu darrer resultat (32 escons) amb 32-33.

En canvi, ERC, que compta amb 33, perdria un 3% de vots i entre 7 i 8 escons, baixant a 25-26. El PP protagonitzaria un fort ascens, ja que podria aconseguir-ne 13 o 14, una desena més que els seus tres actuals, i això suposaria guanyar més que els 6 que té Ciutadans, que desapareixeria de l’escena política, mentre que Vox retrocediria d’11 a 9 escons.

Altres formacions que patirien un descens són la CUP i els comuns, que podrien empatar a 6 diputats quan els primers disposaven de 9 en aquesta legislatura i els segons, de 8. Per la seua part, Aliança Catalana podria entrar al Parlament amb entre un i tres escons. El que tindria assegurat seria per Girona, i en podria sumar un per Lleida i un altre per Tarragona.

D’acord amb aquest sondeig, el bloc independentista tindria complicat sumar la majoria absoluta, ja que entre Junts, ERC i CUP no hi arribarien ni amb el millor dels resultats previstos o bé si Aliança Catalana aconsegueix representació, tot i que els tres primers partits han rebutjat acords amb aquest últim.

El PSC també tindria complicat governar sense suport d’algun dels principals partits sobiranistes.

Pel que fa a la valoració dels líders, tots suspenen, però el del PSC, Salvador Illa, és el més ben puntuat, amb un 4,1, seguit de l’actual president i candidat d’ERC, Pere Aragonès, amb un 4, la candidata de Comuns-Sumar Jéssica Albiach, amb un 3,7, i el presidenciable de Junts, Carles Puigdemont, amb un 3,4.

Tanmateix, els enquestats a Lleida donen la millor nota a Aragonès (un 4,4), amb Puigdemont a només una dècima (4,3). El candidat del PSC també encapçala les preferències per presidir el nou Govern, amb un 30,3%, i Puigdemont supera Aragonès, amb un 21,6% i 17,5%, respectivament. A Lleida, el líder de Junts és el preferit, amb un 29,3%, davant el 24,8% que tria Illa.

Sobre futurs pactes, les preferències es reparteixen entre un tripartit PSC-ERC-comuns (22,5%) i un bipartit ERC-Junts, amb el 21,4%. Ara bé, el segon és el preferit a Lleida i amb gran diferència, amb un 34,7%, davant del 14,1% del primer. A nivell català, en tercer lloc queda un bipartit PSC-ERC, amb el 17,5%.D’altra banda, l’actual Govern no arriba a l’aprovat i la nota mitjana és de 4,3, encara que en termes absoluts són més els enquestats que li concedeixen almenys un 5. Això s’explica perquè la nota més repetida és el 5, amb un 18,4%, i la segona el 0, amb el 12,8%.