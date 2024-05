Els titelles planten cara a la pluja i atreuen milers d'espectadors

La Fira de Titelles de Lleida va abaixar el teló amb un balanç més que positiu, malgrat que els xàfecs inesperats que es van registrar a la tarda van obligar a suspendre alguns espectacles de carrer. Durant quatre dies, el certamen ha registrat una participació massiva i els organitzadors esperaven superar els 45.000 espectadors del 2023.

La pluja inesperada tot just va aigualir els últims cops de cua de la Fira de Titelles de Lleida, que ahir va arrancar amb un sol radiant que durant bona part del dia va animar el públic a omplir els carrers i sales de la ciutat. Malgrat que aquest nuvolot va obligar a suspendre a la tarda alguns espectacles de carrer com Art-Ilusio de la companyia Markeliñe i Paquets de Toti Toronell, l’organització va fer un balanç molt positiu dels quatre dies del certamen.

“Estem molt contents pel feedback que hem rebut tant de les companyies com dels espectadors que, un any més, han respost de forma massiva”, va explicar el codirector de la Fira, Oriol Ferre, que esperava abaixar el teló havent arribat com a mínim els 45.000 espectadors de l’edició anterior. En aquest sentit, Ferre va destacar que “més del 90% de les funcions programades en sales al llarg dels quatre dies van esgotar les entrades” i que moltes companyies han pogut pactar noves actuacions gràcies al festival, que va acabar a la nit amb l’espectacle Cacos de la lleidatana Campi Qui Pugui Produccions a l’Espai Orfeó. “Cada any aprofitem el cap de setmana de la Fira per veure els espectacles a l’aire lliure. Els nens i també els pares nos ho passem pipa. Ofereix propostes d’una gran qualitat i algunes obres resulten sorprenents”, va explicar la Míriam, que ahir es trobava amb els seus dos fills Pau (4) i Laura (6) a la plaça Paeria durant L’illa del tresor, de la francesa Compagnie 9thermidor. Enguany la Fira de Titelles ha celebrat el seu 35 aniversari amb 35 propostes d’espectacles que han suposat poc més d’un centenar de funcions en més d’una vintena d’espais interiors i exteriors de la ciutat, a càrrec de 32 companyies: 13 de catalanes (quatre de les quals de Lleida), 10 d’altres comunitats de l’Estat i 10 més de diversos punts del món. Més de 400 professionals han fet possible el certamen, que ha comptat amb ni més ni menys que 24 estrenes, vuit d’absolutes. Una de les propostes que ha atret més espectadors és La ciutat de les llums, de l’artista hispanoxilè David Zuazola, que s’ha pogut veure a la sala d’exposicions temporals del Museu de Lleida. La ciutat és la protagonista d’aquesta obra, en la qual es van representar escenes com el bombardeig al Liceu Escolar durant la Guerra Civil o l’activitat agrícola a l’Horta, entre altres.