La novena edició del Terra de Corder tanca havent rebut uns 9.000 visitants

La novena edició de Pallars Terra de Corder va acabar ahir diumenge a Tremp després d’haver atret més de 9.000 visitants durant dos dies als recintes de la rambla Doctor Pearson i la plaça de Catalunya.

Les dos principals convocatòries, el dinar popular de diumenge i el sopar de la Food Fest de dissabte, van reunir 880 i 1.500 comensals cadascuna. En el primer cas, els assistents van consumir un total de 37 corders cuinats a la burduntzi, que es va convertir en un dels atractius del matí.Paral·lelament, a l’Espai Brasa es van despatxar al llarg del cap de setmana més de 200 broquetes preparades per les carnisseries de Tremp i que els visitants consumien després de ser cuinades in situ.L’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, va mostrar satisfacció per l’afluència a la fira.Pallars Terra de Corder s’emmarca dins de l’estratègia de promoció de la carn d’aquest bestiar que el consistori trempolí fa anys que impulsa amb el programa Al Teu Gust com a eix.La criança i la transformació de la carn d’aquests animals, totes dos avui en declivi per la falta de relleu generacional, han estat dos components tradicionals de l’economia i de la cultura pallareses.