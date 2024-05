Rescaten una gossa a Alcoletge amb greus lesions

El centre veterinari IcaNatura de Lleida ha presentat una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra després d’auxiliar una gossa rescatada a Alcoletge la qual havien intentat penjar. Segons explica el centre, els fets van tenir lloc el passat 3 de maig, quan una parella va trobar l’animal abandonat a l’abocador d’Alcoletge i van avisar la policia catalana. Així mateix, van trucar a l’agutzil del municipi, que va portar la gossa, que presentava un estat d’extrema gravetat, a la clínica veterinària. L’animal tenia desnutrició i deshidratació juntament amb greus lesions amb la tràquea perforada, ja que presentava un tall al voltant del coll, la qual cosa indica, denuncien, que haurien intentat penjar-la. A més, tenia les potes lligades i, a l’intentar alliberar-se, s’havia provocat també ferides de gravetat, fins i tot amputació. Des de la clínica van comprovar que la gossa, que es diu Habibi, tenia xip i que havia tingut fins a tres propietaris diferents. Amb aquesta informació confien que els Mossos puguin trobar l’amo i exigir responsabilitats. L’animal, la custòdia del qual s’ha fet càrrec el grup animalista d’Alcoletge, evoluciona favorablement i està rebent tractament a la clínica. Les despeses veterinàries van a càrrec de l’ajuntament d’Alcoletge. La clínica va presentar la denúncia en la qual va constatar que hi havia una “clara intenció” de provocar la mort de l’animal.

Diverses protectores lleidatanes es van fer ressò d’aquest brutal cas de maltractament animal i van confiar que “es faci justícia per tots aquells animals que moren de manera anònima”.Dimecres passat, desenes de persones van participar en una mobilització organitzada per entitats animalistes per exigir el compliment de la llei de benestar animal i l’atenció dels animals abandonats.