Tàrrega i Solsona promocionen els productes de proximitat i la ramaderia de km 0

Com ja és tradició, en el marc de les seues festes locals, Tàrrega va obrir ahir les portes d’una nova edició de la Firacóc amb una vintena d’expositors a l’Espai MerCAT oferint per primera vegada cocs sense gluten, aptes per a celíacs, una llarga reivindicació, que se sumen als típics cocs d’escalivada i arengada, llonganissa i altres receptes més innovadores, així com especialitats de fleca dolça i salada.

En el recorregut inaugural, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va posar en relleu el treball dels forners i pastissers que treballen amb productes de qualitat i de proximitat com els que participen en la fira, que continuarà avui durant tot el dia. Per la seua part, la regidora de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Tàrrega, Núria Robert, va destacar que “Firacóc es va adaptant a les noves tendències i peticions dels clients, com aquest any amb cocs sense gluten i incorporant aliments aptes per a persones amb intoleràncies”. A més dels expositors locals, també hi participen altres de procedents de Torregrossa, Mollerussa, Bellcaire d’Urgell, Anglesola, Bell-lloc d’Urgell, Lleida, Manresa o Perafita, entre altres punts de la geografia catalana.Firacóc es complementa amb tallers infantils de galetes i de panadons, així com degustacions de pans tradicionals amb oli de les Garrigues i maridatges de vins de la DO Costers del Segre, al mateix recinte de l’Espai MerCAT de Tàrrega.D’altra banda, Solsona celebra la 71 edició de la Fira de Sant Isidre, que enguany compta amb més de quaranta actes entre els dos dies. Un nombrós públic va visitar ahir tant l’exposició de les 168 parades de boví, oví i cabrú, vehicles i maquinària agrícola, industrial i comercial, com les activitats organitzades entorn del certamen. La fira es consolida com el punt de trobada social i econòmic més rellevant de la comarca i és la que té més caps de bestiar viu de Catalunya, segons fonts del consell. La fira va acollir ahir una taula redona en la qual van participar professionals del sector agrícola i ramader de la comarca del Solsonès, organitzada per la plataforma Revolta Pagesa. Així mateix, fonts del consell van afegir que els actes celebrats divendres a la nit, organitzats pel Gremi d’Hostaleria del Solsonès, com el maridatge de vins, cerveses i formatges va estar “ple de participants”. Pel que fa a les novetats, va destacar també la recuperació de l’Hora del Vermut, que se celebrarà també avui, amb la degustació d’una àmplia varietat de tapes elaborades per restauradors de la comarca.

Les Borges obre la fira del vehicle d’ocasió i maquinària

Les Borges Blanques va acollir ahir la primera jornada del certamen Borges Motor, dedicat als vehicles d’ocasió i maquinària agrícola. Aquest any la fira se celebra a la plaça U d’Octubre en lloc del Parc del Terrall i acull concessionaris i establiments locals per posar en relleu el teixit empresarial. Per avui es preveu obrir un espai de compravenda de motos al carrer Carme i al carrer Nou, de les deu del matí a les vuit del vespre.