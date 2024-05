La campanya de la fruita, encara sense mediadors

Ajuntaments del Baix Segre com Aitona, la Granja d’Escarp i Alcarràs estan descontents pel retard del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a l’obrir la convocatòria per contractar dinamitzadors quan ja ha començat la campanya de la fruita. Aquest personal desenvolupa una important tasca en aquests municipis, que multipliquen la població a l’estiu amb l’arribada de temporers. Col·laboren en qüestions com buscar allotjaments per a aquests treballadors, garantir la convivència i resoldre problemes, i suposen un suport per als consistoris en el dia a dia de campanya, van indicar els alcaldes. Per aquesta raó, urgeixen al Govern que en tramiti com més aviat millor la contractació.

Segons l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol (Ara-PL), la temporada ja ha començat i “no sabem res sobre aquest tema”. Per la seua part, l’alcalde de la Granja d’Escarp, Manel Solé (Impulsem), va indicar que ja ha reclamat al SOC per saber quan es tramitarà la seua contractació, ja que ja s’estan recollint cireres i albercocs i l’any passat van convocar la contractació de dinamitzadors a l’abril. Sobre aquest fet, l’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys (Junts), va remarcar que “encara no tenim cap informació i estem pendents que surti la convocatòria, perquè ens urgeix moltíssim tenir cobertes aquestes places”.Per la seua part, fonts del SOC van confirmar ahir que la convocatòria del programa perquè els ajuntaments puguin contractar aquests mediadors s’obrirà en “qüestió de dies”. Aquest organisme continuarà sufragant la contractació per part d’ajuntaments, consells comarcals i organitzacions agràries.

D’acord amb un llistat fixat en consideració a les necessitats de cadascun d’aquests organismes, es preveuen un total de 75 dinamitzadors per un període de 6 mesos, que inclouran la seua formació en diferents matèries, entre les quals mediació i conscienciació en matèria d’igualtat.Les tasques d’aquestes persones consistiran a facilitar informació, assistència i coordinació dels temporers. Els donaran suport i informació sobre temes laborals, seguretat social, estrangeria, antiracisme, violència masclista i salut. També donaran informació i suport en la gestió de la campanya als productors agraris i col·laboraran a recollir dades sobre ocupació d’allotjaments públics en pobles que ho demanin.