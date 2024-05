Falcons per reduir coloms

Un falcó va sobrevolar ahir els carrers de Benavent de Segrià dins de les actuacions que ha portat a terme l’ajuntament per reduir la població de coloms, segons va explicar l’alcalde, Antoni Carré. La setmana passada es va fer una primera prova però, a partir d’ara i per un període de dos mesos, l’empresa de Tarragona contractada vindrà una vegada al mes per fer volar ocells de presa. Les esmentades actuacions es basen en l’ús de tècniques naturals i ecològiques mitjançant vols de falcons, àguiles i altres aus rapinyaires perquè facin vols baixos per la població, ja que quan els coloms les detecten emigren, perquè representen un perill en els períodes de nidificació.

El consistori ha emès un ban demanant als veïns que no les espantin si les veuen volar i que tampoc no les toquin. També incideix que es tanquin les finestres i possibles accessos oberts als habitatges que no estan habitats.

Carré va remarcar que el consistori ja ha posat en marxa altres actuacions com la captura de coloms amb gàbies per reduir-ne la població, malgrat que va remarcar que hi ha zones del poble en què no es poden instal·lar, com és el cas de la zona d’habitatges unifamiliars, per la qual cosa s’ha buscat una nova alternativa. El primer edil va incidir que l’ús de falcons és dissuasiu ja que en cap cas no es promou la captura dels coloms, que es fa mitjançant les gàbies i un procés en les que s’eliminen mitjançant tècniques ja legalitzades.La sobrepoblació de coloms ha motivat queixes veïnals per la brutícia als carrers i la degradació d’elements arquitectònics dels edificis, tant habitatges com d’interès arquitectònic.