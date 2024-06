L''agrocultura' atreu un miler de visitants a Benvingut a Pagès

detail.info.publicated Laia Pedrós REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les activitats del programa Benvinguts a Pagès, en el qual més de 60 explotacions agràries, productors agroalimentaris, allotjaments rurals i restaurants de Lleida mostren la seua activitat al públic, van atreure al llarg d’aquest cap de setmana un total de 945 visitants a l’àrea de Ponent, que inclou les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell, segons van explicar fonts de l’organització. La xifra de visitants va superar les 30.000 persones en el conjunt del programa, amb 450 propostes a tot Catalunya.

La Granja Pifarré va ser, amb 127 visitants, un dels punts més freqüentats de Lleida. “Anomenem agrocultura aquest concepte d’intentar atansar el camp a la gent de la ciutat”, va dir Joan Pifarré, que va destacar un tret comú dels assistents: “La majoria ve per ensenyar als seus fills què és el camp i d’on venen les coses.”La seua proposta incloïa una xarrada sobre la importància de les llavors i la domesticació dels animals, un pas pel Museu del Tractor i una degustació de sis begudes locals, suc, vi, sidra i cervesa.Coincideix amb Joan Escolà, agricultor de Castelldans, que va ressaltar un altre tret: “La majoria dels que han vingut estaven relacionats amb la pagesia o tenien algun vincle amb el camp. I tots venen amb criatures, per ensenyar-los d’on ve el que mengen.”La seua proposta incloïa, a més d’“una volta pel tros”, visitar el Cogul o l’Albagés, però també asseure’s a la plaça o pujar a l’ermita. La cooperativa L’Olivera de Vallbona de les Monges, que hi tornava a participar després d’uns anys, va rebre diverses desenes de visitants que van conèixer les vinyes, el celler i el procés d’elaboració del vi i l’oli.