Dutxes gratis a canvi de gastar 15 € al municipi

Els visitants que aparquin a la nova zona d’autocaravanes d’Alfarràs tenen la possibilitat de dutxar-se gratis en els serveis habilitats en l’estacionament a canvi que facin una petita consumició o despesa en algun comerç o establiment del municipi per un valor d’uns 15 euros com a mínim. En contraprestació rebran una fitxa per accedir a les dutxes. L’ajuntament va inaugurar aquesta nova àrea turística fa més d’un mes “i està tenint molt èxit, ja que hi ha arbres i molta ombra, a prop del riu Noguera Ribagorçana, de manera que és molt atractiva per als pescadors que recalen amb assiduïtat a la zona”.

Segons l’alcalde, Joan Carles Garcia, comptar amb una àrea de dutxes té el seu valor i és un servei que no s’ofereix a la majoria d’aquests equipaments i que els usuaris agraeixen, diu. “Fer una petita despesa al poble no suposa cap problema perquè bé dinen en algun restaurant o compren en alguna botiga”. L’entrada al pàrquing és gratuïta.

El consistori vol evitar l’acampada lliure i imposa multes entre 100 i 600 euros

D’altra banda, el consistori ha posat en marxa una ordenança sobre l’activitat a la zona per evitar que es converteixi en una zona d’acampada lliure que està prohibida en tot el municipi. Per aquesta raó estableix un règim sancionador amb multes d’entre 100, 300 i 600 per a infraccions lleus, greus i molt greus. Són lleus netejar els vehicles a la zona o aparcar el vehicle malament, per citar dos exemples. Es multa amb 300 euros fer sorolls fora dels horaris establerts, abocaments de fluids o gasos i mals usos de les zones d’higiene. Són conductes sancionables amb 600 euros els danys provocats i irreversibles i l’obstaculització de trànsit que no estiguin causades per força major.

El resort de pescadors d’Almatret, llest a la tardor

El nou resort per a pescadors a la vora de l’Ebre a Almatret estarà operatiu aquesta tardor, segons van explicar fonts municipals. El nou promotor txec que va reprendre el projecte el passat 2023, Fishing Camp Almaebre, després que la Generalitat el paralitzés per falta de documentació, està finalitzant la tramitació. Ja ha aportat tots els papers complementaris per abordar les reformes en resposta als informes desfavorables, inclosos estudis geològics sobre el risc de despreniments en l’àmbit del càmping. La conselleria d’Acció Climàtica va donar a finals de l’any passat llum verda a gran part de la nova documentació del projecte que garanteix la preservació del medi ambient, la depuració d’aigües residuals i mesures davant de possibles avingudes del riu.