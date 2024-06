Preparen una moció de censura

Tres dels cinc regidors de Junts a Puigverd de Lleida han iniciat contactes amb els grups d’ERC i PSC, a l’oposició a l’ajuntament, per presentar una moció de censura i desbancar l’alcalde, Josep Solsona. Així ho van confirmar fonts pròximes a les converses, que van indicar que està previst formalitzar-la a partir de demà divendres, per investir aquest mes alcaldessa l’edil de Junts Úrsula Barrufet amb el suport de set dels nou membres del consistori.

La proposta d’una moció de censura es planteja en plena pugna per qui formarà part del grup municipal de Junts. Solsona, suspès de militància del partit des de la seua detenció el 8 de març passat, havia convocat un ple per avui per donar compte de l’expulsió del grup dels tres edils que demanen la seua dimissió, encara que ahir al migdia el va desconvocar.

Per la seua part, els tres regidors de Junts que impulsen la moció de censura contra Solsona han demanat la convocatòria d’una altra sessió plenària, que s’haurà de celebrar demà al migdia, amb l’objectiu de deixar fora del grup municipal l’alcalde i l’únic membre del partit que li brinda suport.Amb independència de quin sigui el resultat d’aquesta pugna per quedar-se amb la marca electoral de Junts, els tres regidors d’aquesta formació contraris a Solsona esperen que el pas de l’alcalde o d’ells mateixos a la condició d’edils no adscrits els permetrà impulsar la moció de censura juntament amb les tres d’ERC i l’únic del PSC. Preveuen evitar així la penalització de la normativa estatal contra el transfuguisme, que exigeix un vot addicional per cada regidor del mateix grup municipal de l’alcalde que doni suport a una moció de censura contra ell. Val a recordar que, setmanes enrere, el grup municipal d’ERC va enviar una carta als veïns en què va anunciar que donaria suport a una moció de censura per rellevar Solsona i donar l’alcaldia a Barrufet.Després de la detenció de l’alcalde i la seua posada en llibertat l’endemà, la majoria del grup de Junts el va instar a deixar l’alcaldia, una cosa que Solsona va rebutjar. Des d’aleshores, càrrecs per amenaces i maltractaments en el si de la llar contra ell s’han arxivat, si bé la Fiscalia demana reobrir la investigació sobre aquest últim. Així mateix, s’investiga una acusació contra el primer edil per presumpte abús a una menor.Durant els últims tres mesos, l’activitat de l’ajuntament s’ha vist alterada, amb vuit intents fallits d’aprovar el pressupost municipal per al 2024. En dos ocasions, va ser desestimat amb els vots en contra dels tres edils de Junts que demanen la dimissió del primer edil i els d’ERC i PSC. En les sis ocasions restants, el ple va haver de suspendre’s per falta de quòrum, a l’acudir a la sessió tan sols l’alcalde i l’únic regidor de Junts que li dona suport.