L'aeroport tindrà un impacte de 76 milions

L’aeroport d’Alguaire va generar el 2023 un impacte econòmic de 37,5 milions d’euros, però els propers anys la previsió és que aquesta xifra sigui el doble i arribi als 76. La infraestructura generarà uns 900 llocs de treball directes, indirectes i induïts, mentre que en comptabilitza actualment uns 300. Així es desprèn de l’estudi Impacte econòmic de l’activitat de l’Aeroport de Lleida-Alguaire, presentat ahir a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Lleida. Aquestes previsions de creixement estan estretament vinculades a les activitats de formació de pilots, el manteniment, rehabilitació i desballestament d’aeronaus i les activitats en l’àmbit del New Space, que han posicionat l’aeroport com a centre industrial, formatiu i tecnològic de referència. L’estudi revela que només un 6% de l’impacte econòmic procedirà del transport de passatgers, que el 2023 van ser 31.131, mentre que el vector de la formació serà el que més pes tindrà. Això és en gran part per la nova residència per a estudiants d’Alguaire, que comptarà amb unes 140 places i que es posarà en marxa la primavera del 2025. En aquest sentit, l’estudi contempla les despeses d’allotjament i altres serveis als alumnes.

La consellera de Territori, Ester Capella, va assistir a la jornada i va dir que aquesta infraestructura “és molt més que un aeroport comercial; és un pol d’activitat econòmica, d’investigació i de formació”, i va recalcar que “més del 80 per cent de l’impacte econòmic que generarà repercutirà en la demarcació de Lleida”.Per la seua part, Miquel Morell, autor de l’estudi i vicepresident de la Comissió d’Economia Territorial del Col·legi d’Economistes de Catalunya, va afirmar que “es tracta d’una infraestructura indispensable i necessària per al conjunt d’activitats econòmiques que acull”. Així mateix, va valorar que l’actual pla especial urbanístic per a l’aeroport ja “està esgotat”.

D’altra banda, el president d’Aeroports de Catalunya, Daniel Albalate, va aprofitar l’ocasió per anunciar la firma d’un conveni de col·laboració amb el clúster d’empreses i institucions del sector aeronàutic i aeroespacial Aerospace Valley.