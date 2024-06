Un cotxe s’estavella contra una gasolinera a Alfés

Surrealista situació la que van viure ahir els Mossos a l’estació de servei de l’AP-2 a Alfés. Una patrulla va anar-hi a les 14.19 hores després que un cotxe s’estavellés contra un sortidor. Els policies van trobar el vehicle accidentat contra el pal i a un home que tot apuntava que era el conductor i que tot just podia tenia aguantar-se drets. Li van fer el test, que va donar un resultat d’1,30 mg/l. Tanmateix, va dir que ell no era l’infractor i que el xòfer se n’havia anat. Davant d’això, i com no havia vist qui conduïa, van decidir no imputar-li. Van sol·licitar els enregistraments i, si certifiquen que era ell que conduïa, li imputaran.