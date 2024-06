La pluja acumulada enguany ja supera la de tot el 2023 en diverses zones de Lleida

La pluja acumulada des de començament d’any a Lleida, concentrada des de mitjans del mes de març, comença a superar la caiguda en tot el 2023 en diverses zones de la demarcació i s’atansa en algunes a la mitjana del que s’ha recollit anualment en l’última dècada. Segons indiquen les dades de la xarxa de pluviòmetres del SAIH (Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica) de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), a Sant Alís, al Montsec, havien caigut des de l’1 de gener i les 18.00 hores d’ahir 499,2 litres per metre quadrat, un volum que supera tant els 445,3 de l’any passat com la mitjana de 440,2 a l’any del període 2014-2023.

Les precipitacions superen les de l’any passat a Arties (483 l/m² per 392), a la presa de Santa Anna (408,6 per 291,8) i a Gàver (173,8 per 104,4), a l’Alta Segarra, i les igualen a Benavent de Tremp (361,6), amb amples diferències davant la mitjana de la dècada tret del cas de l’embassament (438,8).Els registres acumulats aquest any són també similars als de tot l’any passat a Alpicat (181,8 per 194,4) i a Canelles (267,6 per 274,6) i una mica menys a Rialb (258,2 per 289,8) i a Camarasa (249,6 per 279,2).L’augment generalitzat de les precipitacions en els últims tres mesos ha permès una recuperació de les reserves embassades, amb més de 1.400 hectòmetres cúbics acumulats i tots els embassaments plens per damunt del 90 per cent tret de Canelles (33,8%) i Rialb (57%), els dos de més capacitat, i també Santa Anna (83%). Ahir es van registrar precipitacions superiors als 40 litres per metre quadrat a la meitat superior de la Ribagorçana, als 20 a la inferior i en bona mesura de la Pallaresa i de menor intensitat al Segre. Van caure 50 litres al Pont; 61 a Lac Redon i 49 a Maials o 27 a Alfarràs. La pluja continuarà avui.

La làmina d’aigua de Canelles puja deu metres en dos mesos

L’altura de la làmina d’aigua de l’embassament de Canelles s’ha elevat a deu metres en els últims dos mesos, des dels 454,97 metres d’altitud del 17 d’abril als 465,35 d’ahir, segons dades de la CHE. L’embassament té la cota de coronació 52 metres per sobre d’aquest nivell i la de desembassament a 35, de manera que no és navegable al congost de Mont-rebei però sí des de Corçà cap a la presa de Canelles. De fet, les empreses de la vall d’Àger afirmen que afronten l’estiu amb una “gran oferta lúdica” vinculada a “la naturalesa, la tranquil·litat o l’aventura”.

La CHE preveu que la crescuda del Cinca no tingui efectes al Baix Segre

La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) espera que els embassaments de Mediano i El Grado li permetin laminar l’avinguda registrada ahir a la capçalera del Cinca, riu el cabal del qual va superar els 500 m3/s mentre el seu afluent Ara es va atansar als 190 arran de les intenses pluges caigudes a la capçalera de ls dos rius. Així mateix, Protecció Civil de la Generalitat va activar el nivell de prealerta del Pla Inuncat i va transmetre a l’ajuntament del Baix Segre un comunicat específic en el qual alertava del risc que poguessin formar-se avingudes, que en el seu cas coincidirien amb la campanya de recollida de la fruita, part de la qual es fa vora el curs del riu. La CHE manté per avui l’avís hidrològic per “possibles pluges intenses” que pot generar “crescudes importants de caràcter local en barrancs i cursos menors”.