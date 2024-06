Suport als municipis que reben milers de temporers

El ple de la Diputació va aprovar ahir per unanimitat una moció de Junts-Impulsem per oferir suport i recursos als municipis de Lleida que reben milers de temporers durant la campanya de la fruita i assistir persones en situació irregular.

La moció insta la Diputació a liderar reunions amb l’administració de l’Estat i la Generalitat perquè aportin prou recursos per atendre les necessitats de persones que no poden ser contractades i es troben en una situació precària i irregular. Així mateix, reclama impulsar un pacte amb els municipis del pla i reunions amb les organitzacions agràries, la Federació de Cooperatives i els sindicats. L’objectiu és acordar una proposta de canvi legal que faci possible contractar durant les campanyes treballadors en situació irregular que no tinguin ordres de detenció o expulsió, igual que s’autoritza altres grups d’immigrants en situacions especials de residència al país.La Diputació haurà de traslladar aquest acord a la subdelegació del Govern de l’Estat a Lleida, la delegació del Govern català i els consells comarcals del pla i consistoris afectats, així com als sindicats agraris, Afrucat i Federació de Cooperatives. La moció va ser defensada per Manel Solé (Impulsem) que va remarcar que “la pagesia no es mereix que se la tracti d’insolidària i racista” i va reclamar que se li doni el valor que es mereix. Va remarcar que els pobles als quals arriben aquests treballadors no tenen la infraestructura i el personal necessari per atendre’ls. El text va comptar amb el suport de tots els grups polítics, inclòs el Partit Popular, si bé aquest grup va criticar el paper de Junts a la Paeria de Lleida a l’hora d’exigir les mateixes mesures per als temporers.D’altra banda, el ple també va aprovar acceptar la recaptació de taxes i preus públics a través de l’Organisme de Recaptació dels ajuntaments de Lladurs, Sudanell, Camarasa, Navès, Esterri d’Àneu i el consell del Jussà. La Diputació ja gestiona els tributs de 243 entitats locals.