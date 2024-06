La pluja dispara el cabal dels rius i el Segre arriba als 121 m³/s a Seròs

Les pluges registrades aquesta setmana de més de 50 litres per metre quadrat al Pirineu han augmentat les reserves dels embassaments de capçalera i han disparat el cabal dels rius. A Seròs el Segre va arribar a portar 121,8 metres cúbics per segon la mitjanit de dijous i ahir al matí prop de 50. A Organyà van ser 24.

Pel que respecta a la Ribagorçana, el cabal va ser de 66,44 metres cúbics per segon al Pont de Suert dijous i de 38 ahir. Els pantans de capçalera a la conca d’aquest riu (Cavallers i Llauset) són per sobre del 90% i Baserca es troba al 99,78%. De fet, Endesa va obrir ahir els quatre sobreeixidors d’aquest pantà des de la matinada fins a última hora d’ahir. Va desembassar 10 metres cúbics per segon, un cabal que beneficia, principalment, el pantà de Canelles que, amb 231,43 hm³, està al 34% de capacitat. L’altura de la làmina ha pujat 10 metres els últims mesos, malgrat que al pantà, el més gran entre Catalunya i Aragó amb capacitat per a gairebé 680 hm³, li queden encara anys per poder recuperar-se. Escales està al 91,37% i Santa Anna al 83,58%.

La Noguera Pallaresa va arribar a portar ahir al migdia 50 metres cúbics per segon a Collegats. Els embassaments de Sant Antoni o Talarn, Terradets i Camarasa superen el 90% de reserves emmagatzemades. De fet, Sant Antoni ja ha desembassat en diverses ocasions.Pel que fa als embassaments del Segre, el nivell continua progressant. Actualment, el pantà d’Oliana, a més del 93% de capacitat, i Rialb, que ja està a més del 57%, sumen gairebé 310 hm³.El Canal d’Urgell, que ja va donar llum verda a un cinquè reg la setmana passada, havia de sospesar l’augment de reserves després de les últimes pluges per analitzar la possibilitat de concedir un sisè reg des que va començar la campanya.