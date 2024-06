Lleida i Osca s'uneixen per exigir més trens i millores a l'N-230

“Hem parlat de recuperar freqüències de trens conjuntament”, va dir ahir el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn. Feia referència a la necessitat que en la línia de tren que uneix Saragossa i la capital de Ponent tornin a circular tres serveis diaris com abans de la pandèmia, una reivindicació en la qual ha estat insistint els ajuntaments i institucions del traçat. Les actuals només permeten arribar de Montsó i Binèfar a Lleida a les 17.30 i les 23.08 i fer el viatge en sentit contrari a les 6.25 i les 17.27.

Una vegada superades les traves que durant un any va posar la diputació d’Osca, Talarn es va reunir ahir amb el seu homòleg oscenc, Isaac Claver, que fins i tot va elevar el nivell de les reclamacions ferroviàries. “Ens dirigirem a l’Estat perquè recuperi aquesta freqüència”, va dir Claver, que va incloure al paquet reivindicatiu de les dos províncies el nucli de Rodalies de Lleida a Montsó: “Parlarem després de futures connexions ferroviàries que poden ser molt interessants per als dos territoris.”

Fonts de la diputació lleidatana van confirmar que, efectivament, les dos corporacions han acordat treballar de manera conjunta en aquesta línia. “La idea és actuar de manera coordinada els ajuntaments dels dos costats”, van assenyalar.

El Rodalies Lleida-Montsó enllaçaria tres poblacions que sumen 34.000 habitants amb una àrea d’influència en la qual en viuen uns altres 17.000 i amb potents llaços socioeconòmics amb Ponent.

Els presidents de les diputacions de Lleida i Osca van acordar també actuar de manera coordinada per reclamar al ministeri de Transports que faci efectives les inversions de millora de l’N-230 que ha anat anunciant, i que inclouen desdoblar-la com a autovia a Lleida fins al límit provincial i dotar-la d’un tercer carril des d’allà fins a Sopeira. També promouran l’associació de municipis que haurà de desenvolupar el pla estratègic per a la gestió turística de l’embassament de Canelles i l’estret de Mont-rebei.

Per la seua banda, Marc Solanes, diputat provincial de Junts, va criticar la reunió de Talarn i Claver i la va titllar de propagandística.