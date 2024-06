Nou de cada deu incendis forestals estan causats per l'acció humana

El foc de Tudela de Segre de dimarts passat i que va calcinar 11 hectàrees va ser causat per una recol·lectora. - AGENTS RURALS El foc de Tudela de Segre de dimarts passat i que va calcinar 11 hectàrees va ser causat per una recol·lectora. - AGENTS RURALS El foc de Tudela de Segre de dimarts passat i que va calcinar 11 hectàrees va ser causat per una recol·lectora. - AGENTS RURALS El foc de Tudela de Segre de dimarts passat i que va calcinar 11 hectàrees va ser causat per una recol·lectora. - AGENTS RURALS El foc de Tudela de Segre de dimarts passat i que va calcinar 11 hectàrees va ser causat per una recol·lectora. - AGENTS RURALS El foc de Tudela de Segre de dimarts passat i que va calcinar 11 hectàrees va ser causat per una recol·lectora. - AGENTS RURALS El foc de Tudela de Segre de dimarts passat i que va calcinar 11 hectàrees va ser causat per una recol·lectora. - AGENTS RURALS El foc de Tudela de Segre de dimarts passat i que va calcinar 11 hectàrees va ser causat per una recol·lectora. - AGENTS RURALS

La sequera, el canvi climàtic i les elevades temperatures estan darrere de l'augment del risc d'incendis forestals. Els Bombers de la Generalitat i els Agents Rurals alerten de la possibilitat de focs extrems i demanen col·laboració a la ciutadania per evitar-los. Recorden que nou de cada deu incendis són causats per l'acció humana.

L’incendi de Baldomar del juny del 2022 ha estat l’últim gran foc forestal que hi ha hagut a les comarques de Lleida. Van cremar 2.702 hectàrees que contrasten, per exemple, amb les 201 que es van cremar l’any passat a la demarcació. La prevenció i com combatre’ls és una de les grans prioritats i preocupacions dels Bombers de la Generalitat i els Agents Rurals. La sequera estructural dels últims anys i el canvi climàtic són “nous aliats” dels incendis, cada vegada més virulents. Els experts adverteixen de la possibilitat que en els propers anys es puguin registrar els denominats incendis extrems o de sisena generació, que són aquells que superen la capacitat d’extinció, que fins i tot poden modificar la situació atmosfèrica (pirocúmuls).

Entre les prioritats hi ha la de continuar fent campanyes de prevenció ciutadana. Així, recorden que nou de cada deu incendis són causats directament o indirectament per l’acció humana (distraccions i negligències, entre altres) i duen a terme campanyes com Foc off, que pretén conscienciar sobre l’elevat risc d’incendi, provocat pel canvi climàtic, la sequera i les temperatures altes o la campanya de controls de la sega (més informació a la pàgina 4).

La sequera estructural, el canvi climàtic i les altes temperatures, factors que afavoreixen la propagació

Immersos en la campanya forestal d’estiu, els Bombers han detectat que cada vegada hi ha menys estacionalitat. Sobre això, el nou cap de la Regió d’Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas, afirma que “afortunadament a la primavera hi va haver les pluges necessàries però tenim una sequera estructural, que arrosseguem des de fa quatre anys. Els boscos estan tocats, hi ha molta massa forestal i combustible per cremar. Hem passat de tenir un 40% de massa al 70%”. Els Bombers compten actualment amb 742 bombers a les comarques de Lleida (363 funcionaris i 379 voluntaris), a més de 59 persones de reforç durant aquests mesos, 48 dels quals auxiliars forestals. Pel que fa a mitjans d’extinció, a Catalunya hi ha 821 vehicles terrestres i 22 mitjans aeris, entre els quals un helicòpter de comandament al parc de Lleida, dos helicòpters bombarders als aeroports de la Seu d’Urgell i Alguaire i un avió de vigilància d’atac (AVA) a Alguaire i un helicòpter de rescat a la Seu.El Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) és l’especialista en incendis forestals i compta amb una unitat tècnica encarregada de monitorar cada tres hores i a quatre dies vista per poder preveure canvis de comportament extrem. Analitzen diversos factors: la càrrega de combustible disponible (la disponibilitat de cremar vegetació, que influeix directament en la propagació del foc), dimensionar la resposta i els avisos a la població, possibles comportaments erràtics i els moments extrems (la previsió de pirocúmuls, les franges en les quals són més possibles i l’impacte).En aquest sentit, tant Joan Josep Bellostas com Llorenç Ricou, cap dels Agents Rurals a Lleida, expliquen que la prioritat són les vides humanes. “El que més ens preocupa són aquelles zones amb urbanitzacions o masies properes o integrades en boscos. Per a això posem molt d’èmfasi i fomentem l’autoprotecció. S’han de generar elements de seguretat en el perímetre de masies i urbanitzacions”, afirma Bellostas.

En el cas dels espais naturals, Ricou afegeix que “si tanquem el Montsec de Rúbies, el d’Ares o la Baronia de Rialb no és per caprici, és per evitar que pugui quedar gent atrapada, ja siguin persones que facin senderisme, escalada o qualsevol altra activitat”. En el cas de l’autoprotecció de cases, recomanen fer franges i perímetres de seguretat. En cas d’incendi, demanen no intentar escapar ja que el foc “pot atrapar-te i envoltar-te”. En aquest sentit, consideren que un confinament correcte permet garantir la supervivència davant del primer impacte. A més, tots els municipis catalans estan obligats o és recomanable que tinguin un pla per incendis forestals. Tot per fer front a un nou paradigma.

Estem cada vegada davant de campanyes més complexes?

Sí. Ens hem d’adaptar a les noves situacions. Per això, la campanya s’ha avançat a l’1 de juny. Afortunadament a la primavera hi va haver les pluges necessàries però tenim una sequera estructural, que arrosseguem des de fa quatre anys. Els boscos estan tocats, hi ha molta massa forestal i combustible per cremar. Hem passat de tenir un 40% de massa, al 70%.

Això què suposa?

Els focs tenen més continuïtat i nosaltres més dificultats d’accés i barreres per combatre’ls.

Què els preocupa més?

Aquelles zones amb urbanitzacions properes o integrades en boscos. Per a això posem molt d’èmfasi i fomentem l’autoprotecció. S’ha de generar elements de seguretat en el perímetre de masies i urbanitzacions. Al foc del Pont de Vilomara, al Bages, l’any 2022 van quedar afectades 44 cases.

Alerten també del risc de grans focs o incendis extrems.

Sí. Són aquells incendis que poden generar una columna convectiva de gran altura, amb diferents temperatures, generant corrents i per si sols tenen un procés d’acceleració. Són els pirocúmuls. Hem comprovat que cada vegada es donen amb més freqüència. Va ser, per exemple, el cas de Baldomar. Per a això, fem un seguiment i investiguem ja que és possible que en tinguem en els propers anys.

Fan campanyes com Foc off. És important conscienciar la població?

Sí, i la ciutadania ho està cada vegada més. Hem d’evitar qualsevol acció que pugui evitar un incendi. Un 90% són per l’acció humana, només entre un 4 i un 6 per cent són causat per llamps.

On és el màxim risc?

Temem la simultaneïtat i els recursos limitats.

Hi ha qui es qüestiona que, de vegades, deixin cremar hectàrees.

Hi ha determinades situacions en què és necessari. No hem d’utilitzar els recursos de forma errònia. Cal buscar l’oportunitat de ser efectius. De vegades s’ha de fer un pas enrere per fer-ne dos endavant. És lògic que costi entendre-ho a nivell de territori.

És important el paper dels bombers voluntaris?

És essencial, especialment a Lleida amb nou parcs de funcionaris i vint-i-un de voluntaris. Ens permeten doblar el personal.

Felicitats pel seu nomenament com a cap de la regió. Quins objectius es marca?

Tot el que sigui per millorar el cos de Bombers, més personal i més mitjans. Però això dona per a una altra entrevista sencera.

“Dimarts vam comptabilitzar un total de divuit recol·lectores treballant simultàniament al pla de Lleida, a les quals cal sumar embaladores i altres màquines”, comenta el cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou. Un any més, El Govern ha activat la campanya de prevenció d’incendis durant la campanya de la sega del cereal.

La direcció general d’Agricultura i Ramaderia, els Agents Rurals, el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (Gepif) del departament d’Acció Climàtica i les agrupacions de defensa forestal (ADF) col·laboren per reduir el nombre d’incendis forestals relacionats amb els treballs de sega.

La normativa estableix que entre l’1 de juny i el 31 d’agost són obligatoris els mitjans d’extinció a les màquines, independentment del perill d’incendi en el qual es desenvolupi l’activitat. Els Agents Rurals fan parar aquelles màquines que no disposin dels mitjans d’extinció obligatoris (com extintors). En aquest sentit, Ricou comenta que “els agricultors són conscients del perill i el compliment és molt elevat. A més, hi col·laborem i, per exemple, hem evitat que segadores hagin acabat cremant. Ens veuen com a còmplices i no com a enemics”.

Durant aquestes primeres setmanes s’han produït diversos focs relacionats amb la campanya de la sega. Un va ser a a’Aranyó, als Plans de Sió. La primera intervenció dels Gepif va ser clau perquè només cremessin 2,27 hectàrees de terreny agrícola. Un altre incendi va tenir lloc el dia 17 a Balaguer. I dilluns passat un foc va cremar 11,26 hectàrees de camps a Tudela de Segre, nucli d’Artesa de Segre. Els tres van ser causats per màquines recol·lectores. Durant la campanya del 2023 es van produir un total de vint-i-tres incendis: vuit van ser a Lleida, tres a la Catalunya Central i dotze a Girona. D’aquests, més de la meitat van ser causats per recol·lectores i una quarta part, per embaladores.

David Duaigües, Jordi Moré, Ramon Espinet, Jaume Arpa i Pau Costa eren cinc bombers lleidatans que van morir el 21 de juliol del 2009 –ara farà 15 anys– al quedar atrapats per les flames a l’incendi d’Horta de Sant Joan. Josep Pallàs va ser l’únic supervivent. El 2010, la jutge de Gandesa va ordenar la detenció de dos presumptes piròmans, que mesos després van quedar en llibertat amb càrrecs. El juliol del 2013, la justícia va exculpar la Generalitat a l’eximir de qualsevol responsabilitat el cap del dispositiu de l’incendi. Tanmateix, la Generalitat va assumir la culpa i va indemnitzar les famílies. La tragèdia es va tancar el 2021 amb un polèmic acord judicial molt beneficiós per als dos piròmans. Podien ser condemnats a 20 anys de presó, però només van ser condemnats a quatre per la lentitud de la justícia, en ser considerat un atenuant molt qualificat. Pau Simarro, advocat de diverses famílies dels bombers, va valorar llavors l’acord i va assegurar que “les penes són ridícules i clarament insuficients”. Pallàs va dir: “La sentència per l’incendi d’Horta ha arribat tard i malament.” Aquest foc va suposar un abans i un després.

Quins són els principals avenços que han fet els Rurals?

N’hi ha molts. Però, per exemple, s’investiga l’origen de tots els incendis perquè, per poder prevenir, cal saber-ne les causes. Per exemple, la majoria dels focs de l’última setmana han estat per maquinària agrícola o petards.

Les últimes pluges han rebaixat el risc d’incendi?

Per descomptat. Hi ha hagut un maig i juny molt bo per les precipitacions i unes temperatures més suaus.

Es complicarà l’estiu?

Possiblement. Només que hi hagi una setmana amb temperatures altes, humitat relativa baixa i vent, hi haurà risc.

Preveuen tancar espais naturals?

Evidentment, si s’arriba al nivell quatre del Pla Alfa.

Per què es fa?

La prioritat són les vides humanes. Fa dos anys hi va haver casos a Peramola i Terradets. Si no els haguéssim tancat, haurien atrapat escaladors.

«La prioritat són sempre les persones»