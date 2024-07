L'aeroport de Lleida-Alguaire estrena un node 5G per millorar l'ample de banda de les empreses que hi treballen

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'aeroport de Lleida-Alguaire ha estrenat un node 5G que ha de permetre millorar l'ample de banda de la connexió a Internet que fan servir les empreses que hi ha instal·lades. Tot i que a la infraestructura ja hi arriba la fibra òptica, les característiques dels diferents projectes que s'hi desenvolupen, majoritàriament relacionats amb la mobilitat d'aparells, requeria aquest tipus de tecnologia que també podran aprofitar els veïns del municipi i els usuaris de l'autovia A-14. La vicepresidenta en funcions del Govern, Laura Vilagrà, ha destacat que com a gestors de l'aeroport, era "imprescindible" tenir aquesta infraestructura ja que l'objectiu és que continuï creixent i contribuint a la millora del territori on es troba.

Enguany entraran en servei nodes 5G al Parc Agrobiotech, a la UPC a Viladecans, al Tecnoparc de Reus, al centre de l'IRTA de Mollerussa, al Coebre Lab de Mora la Nova, a Santa Pau i a Olèrdola. La vicepresidenta Vilagrà, ha explicat que l'objectiu del Govern és la millora de la connectivitat en llocs "estratègics" com l'aeroport, per tal de donar suport a les empreses de formació aeronàutica que hi ha implantades, així com les que es dediquen a la fabricació de motors de tecnologia punta. Però també ha destacat que es vol afavorir el conjunt del territori amb la millora de la connectivitat.

En aquest sentit, ha assegurat que ho fan amb recursos propis i europeus, i ha posat com a exemple l'estesa de la fibra òptica, que enguany arribarà als 8.000 quilòmetres. Segons Vilagrà, el Govern seguirà reforçant la inversió i continuarà treballant "exhaurint" el pressupost durant els propers mesos i "fent que realment es noti arreu del territori".

El president d'Aeroports, Daniel Albalate, ha explicat que l'estratègia de desenvolupament de l'aeroport de Lleida-Alguaire es basa en les activitats industrials, formatives i tecnològiques. Per això, ha considerat "imprescindible" per la captació de noves empreses, la millora de la competitivitat i la disposició de la millor tecnologia i serveis en l'àmbit de les telecomunicacions. Segons el president, moltes empreses instal·lades o interessades en venir a Alguaire havien sol·licitat disposar de l'ample de banda del 5G.

El secretari de Telecomunicacins del Govern, Marc Realp, ha explicat que el node 5G dona cobertura a l'àmbit de l'aeroport i al municipi d'Alguaire, així com a l'autovia A-14, que passa pel costat. El node és una antena, un punt d'ubicació de telefonia mòbil que ha instal·lat la companyia Vodafone i per tant se n'ha fet càrrec de les despeses. Movistar també hi ha instal·lat panells i el Govern ha facilitat els terrenys i les gestions.