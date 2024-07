El telefèric de l'estany Gento obre la temporada amb 251 excursionistes

El telefèric de l’estany Gento va estrenar ahir la temporada d’estiu amb 251 excursionistes i estarà obert al públic fins al 30 de setembre. Així ho van explicar fonts de l’ajuntament de la Torre de Capdella, que van recordar que aquest mitjà de transport arriba aquest any al seu 35 aniversari com a “porta d’accés per visitar el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”.

El telefèric es va construir per a les obres i l’explotació de la central hidroelèctrica de Sallente-estany Gento i és propietat d’Endesa, que el cedeix des de l’any 1989 a l’ajuntament de la Torre de Capdella per a ús turístic. Salva un desnivell de 450 metres en 14 minuts i l’any passat va assolir la xifra de 22.128 passatgers.