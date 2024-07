Cullen fruita d'arbres que han apadrinat

Un grup d’unes vint persones arribades des de diferents punts de Catalunya va estrenar ahir a Aitona la campanya turística de la recol·lecció de la fruita. Cada un va poder recollir préssecs rojos, plans i nectarines d’arbres que han apadrinat. Aquesta iniciativa, impulsada per l’ajuntament, pretén desestacionalitzar el Fruiturisme més enllà de l’espectacle de la floració dels arbres. A causa de l’alt nombre d’inscripcions, la recollida de la fruita es repetirà avui i dissabte vinent. El consistori espera repartir uns 180 quilos de fruita durant aquests tres dies.

Cada participant en la sortida d’ahir va pagar 50 euros pel lot d’apadrinament, que inclou la visita a les finques amb els pagesos, els vuit quilos de fruita que cullen ells mateixos de l’arbre i que s’emporten a casa, un esmorzar per a dos persones, l’entrada a les piscines, un barret de palla i la possibilitat de fer una visita guiada pel poble. La tècnica del Fruiturisme d’Aitona, Bea Obis, va apuntar que també existeix la possibilitat de pagar 10 euros per una caixa de fruita de 4,5 quilos. Durant els tres dies hauran anat a recollir fruita a Aitona veïns del Segrià, Tàrrega, Reus, el Vendrell, Calafell, Navarcles, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Matadepera, Santa Maria de Merlés o Barcelona. Des del consistori van explicar que la iniciativa de collir la fruita vol estendre l’experiència de la floració a altres èpoques de l’any. “Ens interessa aquest tipus de turisme implicat en l’agricultura i l’entorn”, va apuntar ahir l’edil de Promoció Econòmica de l’ajuntament d’Aitona, Jordi Vidal. Un dels visitants arribats de l’Ampolla va assegurar que la d’ahir “va ser una jornada perfecta i les guies ens han ajudat molt a elegir les millors peces”, va dir. En la mateixa línia, Teresa i Maria José, veïnes de Viladecavalls, van explicar que els van regalar l’experiència i van animar més gent a venir a collir fruita. “Ho repetirem segur”, van recalcar.

“És un municipi pioner i un exemple per a altres pobles”

“Aitona és un municipi pioner en les activitats basades en la floració i un exemple a seguir, perquè coses que s’estan fent aquí es poden aplicar a altres territoris que tenen una floració semblant”, va explicar el responsable del projecte agroturístic Espanya en Floració, Antonio Santos. Així mateix, va destacar que els agricultors siguin els guies “fa molt més autèntic el projecte i més personal, perquè el que el turista vol és que li ensenyin les coses tal com són”, va dir. D’altra banda, va recordar que la majoria de les guies són dones i “és molt important, perquè el fruiturisme pot crear moltes oportunitats per a dones en zones rurals i que es creï turisme no només en floració sinó al llarg de tot l’any”, va dir.