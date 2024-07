La tempesta de dissabte afecta més de 1.400 hectàrees de fruita dolça del Segrià

detail.info.publicated acn

La tempesta de dissabte a la tarda ha afectat 1.410 hectàrees de cultius de fruita dolça del Segrià als municipis de Lleida, Aitona, Soses, Torres de Segre, Alcarràs i Sudanell. Segons el Departament d'Acció Climàtica els danys oscil·len entre el 40 i el 100% pels cops de les pedres però també per l'efecte del vent que va fer caure fruits dels arbres. La Paeria de Lleida ha avaluat amb el sector els danys a l'Horta i l'alcalde Fèlix Larrosa ha assegurat que se sumaran a les peticions que facin de rebaixes fiscals. Les organitzacions agrícoles han assegurat que en els propers dies es reorganitzaran per redistribuir els temporers que s'han quedat sense feina de forma sobtada per la tempesta.

L'informe elaborat pels tècnics del Departament d'Acció Climàtica apunta que la tempesta de dissabte a la tarda acompanyada de calamarsa va afectar principalment la zona mitja del sud de la comarca del Segrià. Les fortes ratxes de vent i la gran quantitat d'aigua caiguda en poc temps, fins a 40 litres en alguns llocs, en altres 20 litres, a la comarca en general, va provocar danys en estructures agràries, amb arbres partits i inundació d'alguns camps. La pedregada es va centrar principalment a la zona al voltant del riu Segre, als municipis d'Ationa, amb 60 ha afectades, Soses, amb 220 ha afectades, Torres de Segre, amb 320 ha afectades, Alcarràs, amb 230 ha afectades, Sudanell, amb 120 ha i Lleida, amb 460 ha afectades.

En concret, a Lleida la tempesta va afectar les partides de Butsènit, la Caparrella, Torres de Sanui i fins a Vallcalent, on es concentra el cultiu de per i fruita d'os a tots els municipis. La calamarsa va ser intensa i d'una mida d'entre 0,5 i 1 centímetre en general. Als danys que van patir els cultius per la pedra s'hi sumen les ventades de la nit de divendres a dissabte, que també van fer caure fruits a terra, principalment peres, amb més afectació en varietats que s'estan collint com la pera llimonera.

Reorganització de la campanya

El president d'Asaja a Lleida, Pere Roqué, ha explicat que les organitzacions agràries ja disposen de "mecanismes" per reorganitzar la campanya en casos com aquest, en què s'ha quedat gent sense feina per la pedregada. Hi ha moltes zones per recollir i per això es desplaçarà els temporers a punts com Albesa, la Portella o el Pla d'Urgell. La campanya de la fruita a Ponent compta amb unes 20.000 persones treballant i a la zona de l'Horta de Lleida hi podria haver uns 2.500 temporers. Roqué ha afegit que la reorganització és un fet "habitual" quan hi ha danys per tempestes i també ha reclamat ajuts per a les empreses fructícoles que tindran menys entrada de fruita.

De la seva banda, el responsable de la fruita dolça de JARC, Sergi Balué, ha destacat que el principal problema que tindran ara és que hauran de parar uns dies de collir per reorganitzar tota la situació. Segons Balué, la tempesta ha arribat en un "moment crític" de la campanya ja que la fruita estava en el seu punt òptim per ser collida i a banda de la pedra, el vent ha fet caure molts fruits. Per això, ha lamentat que les assegurances penalitzin aquest factor i les indemnitzacions siguin menors al que els pagesos poden assegurar.

El responsable d'UP al Segrià, Néstor Serra ha reclamat a Agroseguro que "s'organitzi" perquè amb el canvi climàtic els pagesos tenen molts més danys. Així mateix, ha demanat que s'accelerin les peritacions perquè en algunes finques hi ha fruits que es poden aprofitar i s'haurien de collir el més aviat possible.

Suport de la Paeria de Lleida

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha traslladat el seu suport aquest dilluns als afectats i ha dit que la Paeria els escoltarà i se sumarà a les peticions de les modificacions en matèria fiscal. "No podem deixar ningú enrere tot i que sabem que és una situació recurrent", ha dit Larrosa, que ha visitat finques a Butsènit, la partida més afectada de l'Horta de Lleida.