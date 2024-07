Condemnes de presó per traficar amb marihuana a Europa des de Lleida

El narcotràfic de marihuana s’ha disparat a Lleida en els últims anys i és habitual que els cossos policials portin a terme batudes per desmantellar plantacions. Alguns d’aquests casos ja han arribat a judici. Així, l’Audiència de Lleida ha dictat en els últims sis dies un total de sis sentències en les qual condemna un total de cinc persones.

L’última interlocutòria va transcendir ahir i correspon al judici contra quatre homes que va tenir lloc el 24 d’abril passat. El tribunal imposa penes de fins a quatre anys i set mesos de presó per a tres homes –un quart ha estat exculpat– que tenien una plantació de marihuana a Torregrossa i que han estat condemnats pels delictes contra la salut pública de substàncies que causen un greu dany a la salut, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. La condemna més gran és per a un home a qui imposen quatre anys i set mesos –van trobar 101 grams de cocaïna en una motxilla a la seua habitació–. El seu germà ha estat condemnat a dos anys i set mesos i un tercer home ha estat penat amb un any i 11 mesos. També hauran de fer front a multes que asce ndeixen en el seu conjunt 32.700 euros i indemnitzar Endesa amb 25.090 euros, que és l’import que van defraudar amb la llum punxada. El tribunal determina que “ens trobem davant de la creació d’una infraestructura clandestina perfectament equipada i preparada per al cultiu indoor de marihuana per a la seua posterior comercialització”. En el judici, el subinspector dels Mossos que va dirigir el cas va explicar que van rebre un requeriment des de la Policia d’Hamburg per investigar un holandès que anava a viatjar a Espanya. Després de localitzar-lo a l’aeroport, el van seguir fins a Torregrossa, on van trobar la plantació i 101 grams de cocaïna. A la tauleta d’un d’ells van trobar converses i fotos relacionades amb el tràfic de drogues a Europa.Per una altra banda, val a recordar que la setmana passada dos homes van acceptar penes de tres anys i un any i dos mesos de presó per tenir una plantació de marihuana –els Mossos d’Esquadra van decomissar un total de 400 plantes– i dedicar-se a traficar amb cocaïna a Lleida (vegeu SEGRE de dijous).