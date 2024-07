Una dècada protegint els gossos

“És una bogeria. Estem desbordats. No sabem què passarà. No hi ha adopcions, només hi ha abandonaments i la gent no pot ajudar com abans”, explica Sandra Oró, responsable de la Protectora d’Animals de Seròs, que també opera al Baix Cinca i que diumenge celebra el desè aniversari.

L’entitat es fa càrrec en l’actualitat de noranta gossos de diferents edats, com l’Alfa, el supervivent de la cacera d’una gossada de tres gossos que fa gairebé deu anys va atacar un ramat a Seròs, que és el que més temps porta al nucli zoològic. “Gestionem dos protectores, una al Segrià i una altra al Baix Cinca, i tenim un equip de vint voluntaris” que participen en la cura dels animals i el manteniment de totes les instal·lacions.El creixent augment de l’abandonament d’animals de companyia i la caiguda de les acollides està portant al límit la sostenibilitat de la protectora. “Fa més de tres setmanes que no fem cap adopció, i els animals que es rescaten del carrer estan molt abandonats, en molt males condicions,” assenyala Oró.L’entitat es finança mitjançant aportacions per part de particulars, a la qual cosa se suma l’habilitació d’enllaços en el seu perfil de Facebook per poder canalitzar compres en alguns establiments d’alimentació i algunes recollides d’aliments en botigues, encara que les necessitats que generen l’augment d’usuaris i l’allargament de les seues estades està posant a prova la seua sostenibilitat.La protectora pretén aprofitar la celebració del desè aniversari “per guanyar visibilitat i demanar ajuda”, anota el seu responsable.Així mateix, el programa inclou tallers formatius (un sobre cures bàsiques), activitats per a nens i la inauguració de la pelupiscina d’obra que han construït els voluntaris durant les últimes setmanes i que reemplaça la que hi va haver ara fa uns anys.