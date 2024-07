Adjudicada la residència d'estudiants de l'aeroport

La Generalitat ha adjudicat la construcció de la futura residència d’estudiants de l’aeroport d’Alguaire. L’empresa pública Aeroports de Catalunya ha elegit l’oferta presentada per Constructora d’Aro entre les tres que optaven a aquestes obres i preveu firmar en les properes setmanes el contracte, que ascendirà a a uns 6,5 milions d’euros (5,4 milions més IVA). Per la seua part, la comissió d’Urbanisme de Lleida va donar ahir el vistiplau al projecte.

Construir la residència de 140 places al recinte aeroportuari d’Alguaire requeria canviar la planificació urbanística per incorporar aquest nou ús del sòl. La comissió va donar ahir l’aprovació provisional a aquesta modificació, que quedarà només pendent de la ratificació de la comissió de Territori de Catalunya. Es tracta d’un antic projecte, formulat anys enrere i que va ser descartat en el seu moment. Ara ha ressorgit davant del creixent nombre d’estudiants a Alguaire, on s’imparteix formació per a pilots i mecànics aeris.Formació i usos industrials s’han convertit en els eixos de l’activitat de l’aeroport d’Alguaire. Exemple d’això és l’estrena ahir d’un nou vertiport experimental. Es fa servir per provar drons de mida petita i mitjana i per fer exercicis d’operacions logístiques amb ells. Aquesta instal·lació se suma a una altra de més dimensions que l’empresa xinesa EHang utilitza per provar el seu prototip de dron per a transport de passatgers.

La futura residència tindrà capacitat per acollir 140 alumnes d’estudis aeronàutics a Alguaire

El departament de Territori va explicar que les primeres simulacions que es van portar a terme ahir van ser exercicis per incorporar la tecnologia U-Space, que està desplegant la UE per fer possible el trànsit segur i eficient de drons, així com la seua convivència amb aeronaus tripulades. S’emmarquen en el projecte europeu U-ELCOME, en el qual participen Aeroports de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i més de mig centenar de socis internacionals. La conselleria va indicar que aquesta setmana s’han desenvolupat també operacions amb drons per emular un corredor logístic entre l’aeroport i la ciutat de Lleida.