Almenar millora 70 km de camins municipals

La Paeria d’Almenar està treballant en l’acondicionament de setanta quilòmetres de camins del terme municipal per facilitar la circulació dels agricultors i les empreses agràries, els quals durant aquests mesos d’estiu multipliquen la seua activitat.

L’actuació, que té un pressupost de 79.000 euros (IVA inclòs), inclou la col·locació de noves capes de reg asfàltic en zones com Torre Reullí i el Pla del Fenollet, on els camins havien patit importants deterioraments com a conseqüència de les pluges d’aquests últims mesos, així com el reforç d’uns quinze quilòmetres més sobre ferms que es trobaven en millor estat.La millora dels camins municipals d’Almenar, que ha inclòs 2,5 quilòmetres de la banqueta de Pinyana, ha requerit 14 tones d’emulsió asfàltica i unes 625 de saorra.