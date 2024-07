La Moncloa va autoritzar la MAT de les Garrigues i el Segrià sense verificar la solvència del promotor

Les protestes ■ Els plans perquè Lleida suporti les línies d’alta tensió que portaran a Barcelona energia generada a Aragó fa temps que provoca protestes. La Plataforma contra l’Autopista Elèctrica recorrerà la que discorre per Isona, on ... - MARINA PIFARRÉ

El ministeri per a la Transició Ecològica (Miteco) va aprovar l’autorització prèvia de la línia MAT (Molt Alta Tensió) del Segrià i les Garrigues sense que la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) pogués dictaminar prèviament si la filial de Forestalia que la promou, Energía Inagotable de Lupus, disposa de la solvència necessària per emprendre el projecte.

Aquesta capacitat economicofinancera “no es troba acreditada”, conclou ara la CNMC, la qual cosa deixa en l’aire l’execució de la contestada MAT: tant Competència com el Miteco deixen clar que no se’n pot autoritzar la construcció sense una avaluació positiva de Competència sobre “la capacitat legal, tècnica i econòmica de l’empresa sol·licitadora”.La resolució de la direcció general de Política Energètica i Mines del Miteco, datada el 21 de novembre del 2023 i publicada al BOE el 2 de desembre, es va basar, entre altres documents, en un informe de la CNMC del 15 de novembre que considerava “prou acreditades” les capacitats legal i tècnica de l’empresa però advertia que en la documentació remesa pel ministeri “no es trobaven els elements de judici necessaris per poder avaluar la capacitat econòmica del titular”.Dos mesos i mig després, l’1 de febrer del 2024, un nou informe elaborat per la CNMC “després de la verificació de la nova documentació aportada” al Miteco per Lupus va concloure que “no se’n troba acreditada” la capacitat economicofinancera, per no disposar dels “elements de judici necessaris per poder verificar la situació patrimonial”.“Sí que s’ha pogut acreditar –afegeix l’informe– la capacitat econòmica del seu soci únic i del grup empresarial al qual pertany”, però aquest no és el promotor.“La viabilitat econòmica del projecte es justificarà en temps i forma com la legal i la tècnica”, van assenyalar fonts de Forestalia, que van dir desconèixer el dictamen de la CNMC.El traçat de la línia de 400 kV, de 148 quilòmetres de longitud i que uneix diversos parcs eòlics dels Monegres amb el cinturó de Barcelona, inclou nou subestacions, tres a l’Albi, Maials i Granyena de les Garrigues. Travessa també els termes lleidatans dels Torms, Torrebesses, la Pobla de Cérvoles, Seròs, Juncosa, Vinaixa, el Soleràs, la Granadella, la Granja d’Escarp, Llardecans, Tarrés i el Vilosell, i Fraga i Torrent al Baix Cinca.

El TSJ de Madrid dona al ministeri 20 dies per lliurar l’expedient

La Secció Sisena de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid ha donat un “termini improrrogable de vint dies” al Miteco (ministeri per a la Transició Ecològica) perquè li entregui l’“expedient administratiu” en el qual va tramitar l’autorització prèvia de la línia MAT (Molt Alta Tensió) que Forestalia pretén construir al Segrià i les Garrigues. Cal lliurar el lligall “original o copiat, complet, foliat i, en el seu cas, autentificat”, segons assenyala un decret del tribunal amb data del 23 de juliol passat. El TSJ madrileny ha admès a tràmit el recurs presentat per la diputació de Lleida contra la concessió de l’autorització prèvia al qual és possible que se sumin els ajuntaments d’alguns dels municipis afectats. La sala obre en aquesta mateixa resolució un termini de nou dies perquè puguin “comparèixer davant d’aquest òrgan judicial” amb aquesta finalitat.