L'abandó animal supera els 350 gossos per any: administració, protectores i animalistes, desbordats

L’abandó d’animals assoleix al Segrià una magnitud inassumible per als ajuntaments, el consell comarcal, les protectores d’animals i els grups locals d’animalistes, que ja no donen abast per atendre l’elevat volum de gossos que es queden al carrer.

“Tenim un problema de sobreocupació, estem gairebé al límit al centre d’Alcanó”, explica David Masot, president del consell comarcal del Segrià, l’únic de Lleida que disposa d’un centre de custòdia de gossos abandonats.

“El nombre d’adopcions és molt baix i hi ha molts abandonaments”, afegeix, una tendència que ha augmentat amb la tempesta de falsos rumors desencadenada arran de la recent llei de Benestar Animal.

Les xifres d’aquest fenomen resulten inquietants al Segrià, segons les dades que Laia Solà i Rosa Valls, del moviment animalista, van exposar fa uns dies davant del consell d’alcaldes de la comarca.

Els últims deu anys s’han recollit als 38 municipis d’aquesta comarca 2.940 gossos entre els ajuntaments (1.348), les protectores (546) i els grups locals (1.046), en un fenomen que s’ha incrementat l’últim lustre, amb registres de més de 400 els anys 2019 i 2020, superiors als 320 el 2022 i 2023. Des de començament d’any ja n’hi ha més de 270.“Això s’ha disparat, i cal començar a pensar en alguna cosa per evitar que continuï passant”, van reclamar les animalistes, que van recordar que la legislació obliga a posar xip i a esterilitzar els gossos de companyia, dos mesures amb l’aplicació generalitzada de les quals “reduiríem al 50% l’entrada d’animals” als centres.

“Hi ha una procreació descontrolada d’animals de companyia”, van assenyalar, mentre l’absència de xips impedeix localitzar els responsables dels gossos. “El 50% dels que van a gosseres no han estat abandonats, s’han perdut”, van afegir.

Una gatera buida amb espai per a 38 gats al centre d’Alcanó

El centre de recollida d’animals d’Alcanó, la funció del qual consisteix a acollir els gossos i gats abandonats dels 38 municipis del Segrià, no es troba operativa, segons denuncien fonts del col·lectiu animalista, malgrat que cada ajuntament paga una taxa anual per finançar aquesta finalitat. L’augment del nombre de gats abandonats ha portat diversos municipis del Segrià, i també d’altres comarques, a regular les colònies felines com a mitjà per esterilitzar-los.