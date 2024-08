Taxa de 8 € al mes per reparar la xarxa d'aigua

L’ajuntament de Montoliu ha incorporat una nova taxa de 25 euros cada trimestre (vuit euros al mes) en el rebut del servei de l’aigua en concepte de manteniment de la xarxa municipal. L’alcalde, Eduard Murgó, va explicar en un comunicat que el cost de les reparacions de les fuites d’aigua ha augmentat exponencialment els últims anys, “per la qual cosa amb els ingressos que recapta el consistori ja no tenen res a veure amb la despesa que suposa reparar les avaries i les pèrdues d’aigua”. El consistori va aprovar el mes d’octubre passat una modificació de les taxes i les ordenances municipals per “actualitzar el nivell d’ingressos i despeses”. Així mateix, l’ajuntament ha optat a ajuts de l’ACA per actualitzar la xarxa municipal d’aigua. D’altra banda, s’estan ultimant les obres del carrer Castell.