Més de 150.000 € per a un centre més segur

L’ajuntament de Maials compta amb una subvenció de la Diputació per sufragar mesures que reforcin la seguretat viària al centre de la població, una actuació que costarà més de 150.000 euros, segons va explicar l’alcalde, David Masot. Són actuacions dirigides a un control més gran del trànsit per donar prioritat als vianants. Així, es preveu col·locar pilons automàtics que baixin o pugin per donar o barrar el pas a vehicles, la instal·lació de bandes elevades a les carreteres, nova senyalització per informar de la reducció de velocitat, la instal·lació d’espills per incrementar la visibilitat i la construcció d’accessos per als vianants per assegurar la connexió amb alguns punts com és el polígon industrial.

El ple del mes de juliol va donar llum verda a aquesta intervenció que ara està en informació pública. Segons Masot, d’aquesta manera es pretén garantir una mobilitat més segura i sostenible i reduir al màxim la possibilitat que es registrin accidents. D’altra banda, l’ajuntament ha donat llum verda a la segona fase del projecte per poder millorar la pavimentació del centre històric, una actuació que costarà 90.000 euros que finançarà l’Incasòl per remodelar el barri antic. El finançament de la primera fase anirà a càrrec de l’Estat i les obres començaran l’any que ve per donar una nova imatge a la zona, va dir Masot. També s’invertiran 147.000 euros a renovar el parquet del poliesportiu.