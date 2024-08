Els carregadors públics de cotxes elèctrics multipliquen fins a per 15 el preu de la llum

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els ajuntaments de Lleida multipliquen entre dos i quinze vegades el preu de la llum en les tarifes que apliquen als carregadors dels cotxes elèctrics que van instal·lant als carrers, segons indiquen les ordenances que han anat publicant en els últims mesos.

Aquest encariment, tanmateix, no acaba de suposar una trava per al desplegament de la mobilitat elèctrica, ja que el cost energètic del desplaçament en vehicle de motor elèctric segueix resultant competitiu davant els de combustibles fòssils.“Té una lògica ecològica que el kw/h sigui més car per a la mobilitat que per a activitats com cuinar o refrigerar”, assenyala Javier Andaluz, responsable de Canvi Climàtic d’Ecologistes en Acció, qui destaca que “la mobilitat elèctrica té més eficiència”.El recàrrec té l’origen en l’obligació que tenen les administracions locals d’incloure en els preus públics el “cost del servei” complet i no només el valor de l’energia subministrada, la qual cosa inclou el d’habilitar les instal·lacions i el del posterior manteniment.El preu mitjà del kw/h (quilowatt/hora) en les subhastes del pool va ser de 8,71 cèntims l’any passat, és de 4,38 en el que va de 2024 i se situa avui en 7,136, segons les dades de l’OMIE (Operador del Mercat Ibèric d’Electricitat), mentre que les tarifes de les principals companyies oscil·len entre els 8 i els 11,62 cèntims de mitjana.

Els preus públics dels ajuntaments tenen els extrems en els 19 cèntims de la Pobla de Segur i els 1,22 euros de Bellver de Cerdanya, que amb l’IVA se’n van a 1,47, encara que la majoria oscil·len en una forquilla dels 25 als 40.Bellvís amb 23,4 i Ivars d’Urgell amb 25 marquen el tram baix i Cervera, amb 43,9 (36,3 sense IVA) l’alt, amb les Borges i Benavent en 30, Juneda en 38 i Tremp en 27 per a recàrregues semiràpides (fins a dos hores) i 31 per a les ràpides (90 minuts).Malgrat el recàrrec, i amb l’excepció de la tarifa de Bellver de Cerdanya, el cost energètic de la mobilitat elèctrica continuaria resultant, tret d’excepcions, inferior al que comporta l’ús de vehicles de gasolina i de dièsel.

El primer se situa en una forquilla de fins a sis i dotze euros els cent quilòmetres per als cotxes electrificats, l’eficiència dels quals va dels 15 als 30 kw/h per a aquesta distància, quan la recàrrega costa menys de quaranta cèntims per quilowatt.Els segons resulten més elevats, ja que el consum mitjà en cent quilòmetres d’un utilitari dièsel supera els set litres i un de gasolina s’atansa als 10 amb la de 95 i als 11 amb la de 98. Això, als preus d’aquests dies, que ronden l’euro i mig per al gasoil i passen d’1,6 i 1,7 per a la gasolina, comporta unes factures de, respectivament, més de 10, 16 i gairebé 19 euros.