L'ajuntament lloga un nou magatzem de maquinària

Les noves instal·lacions on es guardarà la maquinària. - A.A.

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Aitona ha llogat un edifici als afores de la població per utilitzar-lo com a magatzem municipal, ja que el que tenia al centre de la localitat s’ha quedat petit, segons va explicar l’alcaldessa, Rosa Pujol. Les instal·lacions s’han arrendat per tres anys i tenen una extensió de mil metres quadrats.

Així mateix, aquesta actuació permetrà optimitzar la gestió i organitzar millor tot el material i recursos municipals i facilitar les tasques logístiques ja que, a banda de magatzem, hi ha una gran esplanada i un terreny urbà que també s’ha llogat. A més, Pujol va afegir que el mes vinent es procedirà a fer el trasllat de la maquinària, vehicles i altres elements. D’aquesta forma, també es vol evitar molèsties als veïns ja que a l’antic equipament, al ser al centre urbà, es provocava molèsties a l’hora d’executar maniobres.