Vint-i-cinc rescats de muntanya de mitjana al mes

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han portat a terme aquest any un total de 177 actuacions en el medi natural a les comarques lleidatanes, la qual cosa representa una mitjana de 25 serveis al mes. Val a assenyalar que en aquest balanç no hi ha incloses les actuacions dels Pompièrs, encarregats de gestionar els serveis d’emergències a la Val d’Aran. Segons el balanç publicat ahir amb dades fins al 6 d’agost, la majoria són per rescats de persones accidentades, amb 141. Així mateix, han fet 23 sortides per localitzar persones perdudes i 10 per rescats en medi fluvial.

Els serveis segueixen una lleugera tendència a la baixa en comparació amb l’any anterior (amb 31 rescats de mitjana al mes), encara que els Bombers de la Generalitat preveuen que durant aquest pont de la Mare de Déu d’Agost augmentin les sortides. Per comarques, el Pallars Sobirà concreta el 25% de les actuacions, amb un total de 45. El segueixen la Noguera, amb 29; l’Alta Ribagorça, amb 25; i el Pallars Jussà, amb 23.

Els Bombers van demanar ahir a la ciutadania extremar les mesures de seguretat en la pràctica de tota mena d’activitat en el medi natural. Van explicar que consultar la previsió meteorològica (especialment després d’aquests dies) i planificar l’activitat que es durà a terme, així com tenir en compte la preparació física i tècnica de cada persona, ajudar a disminuir els riscos i evitar accidents a la muntanya.En el conjunt de Catalunya, els rescats de persones accidentades són també els més recurrents. En tot l’any passat es van portar a terme 1.229 i aquest any, fins al 6 d’agost, han estat 686. Si es tenen en compte tan sols els mesos de juny a setembre, el 2023 van ser 494 i, en el que va d’estiu, 249. Les recerques són el segon gran servei en l’àmbit del salvament de persones en el medi natural: 354 en tot el 2023 i 162 aquest any.