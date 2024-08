Dos mil persones en el concurs de gossos d'atura de Llavorsí, que reuneix 14 pastors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El concurs de gossos d’atura de Llavorsí va reunir ahir unes dos mil persones en la 36a edició. És una xifra superior a la d’anys anteriors, en els quals el certamen solia rebre entre 1.700 i 1.800 visitants. Els organitzadors atribueixen aquest augment del públic al bon temps al llarg de la jornada. La competició va reunir aquesta vegada 14 pastors, davant dels dotze d’anys anteriors. Procedien de diferents punts de Catalunya, Euskadi, València, les illes Balears i Aragó. A més, per primera vegada des de l’any 2017, entre els competidors hi havia tres dones.

Moisés Tarrés es va proclamar guanyador del concurs de Llavorsí per segon any consecutiu amb el seu gos Mel. El segon lloc va ser per a Juli Bayot amb Argilla i el tercer, per a José Ramón García i As. Pel que fa al quart lloc, va ser per a la pastora Mireia Colonques i el seu gos Drop. Les proves van començar cap a les 10.30 hores al Prat de la Coma i es van desenvolupar davant d’un nombrós públic, bona part del qual estava format per famílies amb nens i nenes. Van assistir a una primera prova en la qual els gossos recorrien un circuit i una altra en la qual dirigien un ramat d’ovelles.Els gossos de la raça border collies van ser majoritaris en la competició, com suceeix des de fa anys en aquest i altres concursos de gossos d’atura que se celebren a Catalunya. Els seus propietaris els elegeixen per la seua intel·ligència i obediència, superior a la de races locals com el pastor català. Ara bé, l’excepció van ser els exemplars de pastor basc que acompanyaven els participants procedents d’Euskadi.L’alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, va expressar la seua satisfacció tant per l’alta afluència de públic com pels nombrosos participants. Va destacar el creixent nombre de dones en una competició en la qual els homes continuen sent una àmplia majoria i va recalcar el bon paper que les pastores van fer en la competició. A més, el concurs de gossos d’atura va estar precedit dissabte per la celebració de la 14a edició de la Fira de l’Ovella.