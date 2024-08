Adjudicat el local social per 121 € al mes i amb bingo de dilluns a dissabte

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Vilanova de Segrià ha adjudicat per 121 euros al mes l’explotació del bar social al local de la llar de jubilats. El contracte, a banda d’establir la concessió del servei per una quantitat simbòlica per mantenir-lo obert, contemplava la condició d’organitzar jornades de bingo tots els dies de dilluns a dissabte a partir de les 18.00 hores, segons va explicar l’alcalde, Jordi Figuerol.

“Vam licitar el servei en dos ocasions i el concurs va quedar desert, així que vam decidir posar un preu simbòlic per aconseguir que algú se’n fes càrrec ja que mantenir-lo obert és una necessitat per al poble, sobretot per a la gent gran”, va explicar Figuerol. “Finalment, Miquel Àngel Seuma, d’Alguaire, va ser l’encarregat de mantenir-lo en funcionament de les 8.00 del matí fins a les 20.00 de la tarda, la qual cosa els veïns agraeixen”, va remarcar.Després de dissoldre’s l’Associació de Jubilats, el consistori porta immers des de principis d’aquest any en diverses iniciatives per aconseguir mantenir aquest servei i adjudicar-lo a una persona interessada en la seua gestió. Finalment, es va adjudicar el servei a començaments de juliol “amb la peculiaritat que dos hores almenys s’havien de dedicar totes les tardes a jugar al bingo, ja que hi ha molta afició”, va destacar Figuerol.Unes 40 persones són usuàries assídues del Casal Social i entre 25 i 30 són les que acostumen a jugar al bingo cada tarda. “És important mantenir aquest tipus de locals per garantir l’activitat al poble i atendre totes les edats”, va remarcar.

Així, la possibilitat de posar en marxa una menjador social s’ha temptejat però “encara no hem constatat una veritable necessitat. Si es donen les condicions perquè els veïns el reclamen, posarem la inicitiva a sobre de la taula”, va assenyalar l’alcalde.De moment, l’ajuntament de Vilanova de Segrià projecta una gran zona verda on s’ubicaran les noves piscines que pretén que siguin un refugi climàtic per a la població. El municipi és l’únic de la comarca que no té piscines, després de l’obertura el 2023 de les de Benavent, i els seus veïns compten a l’estiu amb un abonament que el consistori finança a mitges amb els usuaris perquè puguin entrar en altres recintes del Segrià o la Noguera. La construcció suposarà una inversió de més de 700.000 euros i l’ajuntament busca fórmules de finançament. Precisament, les noves piscines s’ubicaran al costat de la zona de serveis, el col·legi, la guarderia i el casal de jubilats.Els últims pressupostos participatius han costejat les instal·lacions del nou gimnàs municipal que es va obrir el mes de febrer passat. Està obert de dilluns a dissabte en horari de 06.00 a 23.00 hores.