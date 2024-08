El primer premi de la Loteria Nacional deixa 300.000 euros a Alcarràs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’administració número 1 d’Alcarràs va repartir aquest dijous 300.000 euros en deu dècims afavorits amb el primer premi de la Loteria Nacional. El responsable de l’oficina es va mostrar molt content per haver repartit aquesta quantitat de diners en plena celebració de les festes de la localitat i va apuntar que segurament els afortunats no coneixeran la seua sort fins avui. El número premiat és el 97379 i es va vendre també en setze poblacions més, com Sils (Girona), Madrid, València, Benidorm i Cadis.

L’administració d’Alcarràs sembla estar aliada amb la sort, atès que al llarg dels darrers anys ha distribuït altres grans premis. Així, el passat 4 de juliol, va repartir 300.000 euros també de la Loteria de dijous. I el 2023, entre d’altres, el 5 d’agost van ser 120.000 en el premi posterior del sorteig Extra d’Estiu; el 27 d’abril un segon premi de la Loteria amb 6.000 euros el dècim, el 6 de gener 750.020 del primer premi de la Loteria del Nen i l’1 de gener va repartir el premi més gran de tots, el Gordo de la Primitiva, agraciat amb 14.217.875 euros.