Més de 1.600 denúncies per distraccions en set mesos

En els primers set mesos de l’any, els Mossos de Ponent han instruït més de 1.600 denúncies a conductors per distraccions o fatigues. Una xifra que s’ha disparat respecte al mateix període de l’any passat, quan n’hi va haver 916. També han augmentat les sancions per infraccions en la ITV, amb un total de 2.110 fins al juliol, un 18% més que l’any passat, i per seguretat passiva (no portar casc, cinturó o sistemes de retenció infantil) amb 1.331 davant les 775 fins al juliol del 2023.

Segons les dades de la policia catalana, s’han imposat 704 denúncies a conductors per deficiències i/o alternances dels vehicles, amb un augment de prop del 60%, mentre que les infraccions en l’assegurança també han pujat al passar de 289 fins al juliol del 2023 a 360 en el mateix període d’aquest any. Quant als permisos i llicències de conducció, hi va haver 853 sancions administratives al pla, amb un augment del 24% respecte a l’any passat.Sobre les denúncies, 265 xòfers van ser imputats per conduir sota la influència de l’alcohol o les drogues i 204 per no tenir vigent el carnet de conduir, ja sigui perquè no l’havien obtingut mai o el tenien retirat. 46 conductors més han estat denunciats penalment per conductes de risc al volant.