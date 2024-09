La imatge curiosa de la jornada: dues monges disparen en una caseta de tir a Aitona

Una curiosa imatge s'ha viralitzat en els darrers dies als grups de xats d'Aitona, municipi del Segrià. En ella, es pot veure una parella de monges disparant en una caseta de tir durant la celebració de la Festa Major del poble, que va finalitzar aquest passat diumenge.

Segons ha pogut confirmar SEGRE, les protagonistes de la fotografia són un grup de Germanetes dels Ancians Desemparats d'Aitona, orde fundat per Teresa Jornet, santa originària d'aquest municipi del Segrià. Les religioses van participar de forma activa en diversos actes de la festivitat local.

A la imatge, s'aprecia la companyonia entre les dues monges, on mentre una d'elles dispara, l'altra li proporciona estabilitat i suport. Tot i que es desconeix quin era l'objectiu a abatre de la caseta, tot i que podrien ser els escuradents que porten premis originals com polseres de colors o clauers.

La fotografia ha generat gran simpatia i curiositat entre els veïns d'Aitona, sorpresos per la insòlita escena protagonitzada per les religioses. Sens dubte, un moment entranyable i divertit que quedarà per al record d'aquesta multitudinària Festa Major.