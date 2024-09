L'ajuntament dels Alamús reparteix llibres de text gratis a 56 escolars

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament dels Alamús està fent el repartiment de llibres escolars a tots els alumnes matriculats a l’Escola Arrels del municipi. Segons l’alcalde, Toni Bosch, en aquesta segona edició un total de 56 escolars rebran 300 llibres de text per cobrir totes les assignatures, la qual cosa garanteix que tots els estudiants comencin el curs amb el material necessari.

Aquesta iniciativa té l’objectiu d’alleujar la càrrega econòmica que l’inici del curs escolar suposa per a les famílies, assumint des de l’ajuntament una despesa que, en molts casos, pot ser considerable. Així, es pretén que tots els nens i nenes puguin accedir a una educació de qualitat sense que el cost dels materials sigui un impediment. A més, enguany l’ajuntament també ha repartit motxilles als alumnes d’I3 i als nouvinguts, continuant la iniciativa que ja va començar l’any passat, quan es va dotar tots els estudiants amb aquest material escolar essencial, va explicar l’alcalde.Bosch va destacar la importància de continuar amb aquest tipus de mesures. “Volem que l’educació sigui un dret accessible per a tots els nostres nens. Amb accions com a aquesta, assegurem que cap família no hagi de fer un esforç extra en l’inici del curs, i contribuïm que els escolars tinguin un bon començament escolar.”

De fet, la gratuïtat dels llibres escolars va ser una de les primeres mesures que va adoptar el consistori per evitar càrregues a les famílies i perquè tots començaran el col·legi en igualtat de condicions, almenys, respecte a les eines de treball, va dir. “El primer que vam fer a l’entrar a l’ajuntament és garantir que les famílies no tinguessin problemes en el pagament dels llibres”.Aquest és el segon any que el consistori, governat per Treballem pels Alamús-AM, assumeix íntegrament la factura que passa l’editorial i que es contempla en els pressupostos anuals. Així serà durant tot el mandat fins al 2027.