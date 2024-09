Quatre anys sense utilitzar les 4 càmeres de videovigilància a Torre-serona

Una de les quatre càmeres que es van instal·lar fa quatre anys i que no poden funcionar. - A.T.S.

Verificat per

Quatre anys porten instal·lades les càmeres de videovigilància que l’ajuntament de Torre-serona va col·locar a les illes de contenidors sense que s’hagin pogut utilitzar, ja que no compten amb els permisos de la Generalitat. Les va col·locar per evitar que forans acudeixin a tirar escombraries i desbordin els contenidors i per prevenir actes incívics.

Segons l’alcalde, Agustí Jiménez (PSC), el Govern exigeix que el municipi tingui, almenys, un agent municipal (no té Guàrdia Urbana) o que adapti les càmeres perquè només tinguin lectors de matrícules de cotxes, “cosa que no ens serviria per detectar incidents i gamberrades”, va explicar. “Esperem que es modifiqui la normativa, que és molt restrictiva pel que fa a privacitat de les imatges, sobretot en municipis de menys de 3.000 habitants sense policia, malgrat que no retirarem les càmeres”, va indicar l’alcalde.

L’ajuntament va invertir prop de 4.000 euros en quatre càmeres per vigilar els contenidors d’escombraries, que utilitzen persones de pobles pròxims que fan servir la recollida d’escombraries porta a porta.

La normativa exigeix que el municipi tingui, almenys, un agent municipal La finalitat és que es pugui tenir constància d’activitats incíviques en la població

Jiménez va indicar que en poblacions amb Guàrdia Urbana posar càmeres a la via pública “no suposa dificultats”. Un altre dels municipis que va instal·lar càmeres al patir aquesta mateixa problemàtica és la Portella i ajuntaments com Almenar i Aitona es van plantejar instal·lar-les però, finalment, van declinar aquesta opció per la dificultat d’obtenir permisos.

L’alcalde va remarcar que espera que amb el canvi de govern a la Generalitat, l’Executiu socialista opti per una modificació de la norma i la faci més flexible perquè es puguin posar en marxa aquests equipaments, sobretot quan hi ha alguns municipis que ja les han instal·lat. “Tot i que encara no funcionen, poden tenir algun afecte dissuasiu”, va indicar el primer edil Jiménez. En aquest sentit, va indicar que li farà arribar les seues reclamacions.