El menjador social per a gent gran obre portes el dimarts 17

La Llar de Jubilats, que funcionarà com a menjador social. - A.R.

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una trentena de veïns de Rosselló ja s’han apuntat al servei de menjador social que l’ajuntament posarà en marxa dimarts vinent, dia 17. Està dirigit a persones de la tercera edat majors de 65 anys i s’habilita a la Llar de Jubilats. Estarà obert de dilluns a divendres de les 12.30 hores a les 15.30 hores.

D’altra banda, els nens de l’escola tornen a dinar per torns, com el curs anterior, fins que Educació no resolgui la falta d’espai al centre.