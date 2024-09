Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La lleidatana Arantxa Calvera serà la nova directora de l’Agència Catalana de Turisme. Fins ara era gerent del Consorci de Turisme de Barcelona. Així mateix, també havia treballat al Parlament Europeu com a assessora del Comitè d’Afers Exteriors. Està llicenciada en Dret per la UdL i té un màster en Estudis del Territori i Urbanisme per la UPC i un de lideratge de Gestió Pública per la UAB.