Primera nevada al Pirineu, de fins a 7 centímetres a Certascan

La matinada de dijous a divendres van arribar les primeres nevades que, encara que escasses, van tenyir de blanc les cotes altes de les comarques del Pirineu de Lleida, deixant fins a 7 centímetres a Certascan. A la zona de l’heliport de Vielha es van registrar 4 centímetres; 3 centímetres a les cotes més altes del Lac Redon i poc més de 2 centímetres a l’estació de Baqueira-Beret. També la majoria de cims del Sobirà van quedar emblanquinats a primera hora del matí d’ahir. Unes precipitacions que van estar acompanyades per una caiguda general dels termòmetres, que en zones de muntanya es van traduir en gelades. Així, a Boí, les temperatures van arribar als 3,9 graus negatius; menys 3,6 graus al port de la Bonaigua i 3,4 graus negatius a Sasseuva o Certascan.

A Espot també hi va haver gelades ja que els termòmetres van descendir fins als 2,8 graus negatius, segons les dades del Servei Català de Meteorologia. Els registres també van ser notablement inferiors a les comarques del pla, on a primera hora del matí d’ahir no es van superar els 11 graus, malgrat que les temperatures van tornar a pujar durant el migdia. Les màximes van baixar una mitjana de vuit graus respecte al dia anterior. La temperatura més alta de la província es va registrar a Seròs, amb 26,3 graus, amb una temperatura mínima de 8 graus la matinada de dijous a divendres. Segons Climadelleida ahir es va registrar el matí més fred des del 8 de maig. A més, seria el 13 de setembre més gèlid en 42 anys. La previsió apunta a una pujada de temperatures avui i demà.

La primerenca arribada de les gelades en zones del Pirineu i el Prepirineu de Lleida pot afectar la producció de bolets, ja que està totalment lligada a l’evolució de les precipitacions i el fred, així com de la calor i la pluja, que podria fer augmentar la producció. Segons els experts es preveu que la producció de fongs, si plou prou, podria assolir els 60 quilos per hectàrea. Les pluges registrades la setmana passada van propiciar que s’activés la producció de bolets, la qual cosa podria quedar ara minvada.